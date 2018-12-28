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Месси ответил на приглашение Роналду переехать в Италию

Сегодня, 14:19
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Месси заверил, что не нуждается в изменениях в своей карьере

Нападающий Барселоны Лионель Месси ответил на приглашение форварда Ювентуса Криштиану Роналду перебраться в Италию для соперничества с ним в местном чемпионате.

В интервью Marca аргентинский футболист заверил, что не нуждается в изменениях в своей карьере, поскольку выступает в лучшей команде мира, а его вызовы обновляются из года в год.

"Мне не нужно менять клубы или чемпионаты, чтобы ставить перед собой новые цели. Я дома, в лучшем клубе мира, и мне не надо что-то менять", - отметил Месси.

Лидер атак Барселоны также не удивлен тем, что Реалу не хватает Роналду, поскольку его уход ощущался бы при любом составе команды, ведь он забивает много мячей и делает многое на поле.

Нападающий назвал прекрасным временем девять лет соперничества с португальцем в чемпионате Испании. В то же время форвард не сомневается, что королевский клуб остается одним из лучших в мире, где хватает качественных игроков.

Ранее Роналду заявил, что он хотел бы видеть аргентинца в чемпионате Италии, чтобы тот принял такой же вызов в своей карьере, но если Месси счастлив в Барселоне, то он это уважает.

Теги:   Чемпионат Италии Серия А Примера ФК Ювентус Чемпионат Испании Криштиану Роналду ФК Реал Мадрид Лионель Месси ФК Барселона Футбол

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