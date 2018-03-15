Месси опять гений. Реакция соцсетей на последние матчи 1/8 Лиги чемпионов

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Лионель Месси оформил дубль и отдал голевую передачу

Лионель Месси оформил дубль и отдал голевую передачу

НВ показывает самые интересные высказывания болельщиков и экспертов о матчах Барселона - Челси и Бешикташ - Бавария. 

 

Накануне Челси разгромно уступил Баварии в поединке за право выхода в 1/4 Лиги чемпионов.

 

 

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