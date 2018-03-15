Месси опять гений. Реакция соцсетей на последние матчи 1/8 Лиги чемпионов

НВ показывает самые интересные высказывания болельщиков и экспертов о матчах Барселона - Челси и Бешикташ - Бавария.
Що можна виграти із Жиру на вістрі атаки?..— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 14 марта 2018 г.
Мессі знову доводить свою геніальність! ???????? Пас на Дембеле - кайфово-казковий!— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 14 марта 2018 г.
"Ера англійського футболу повернулася", - писали вони після виходу п'яти команд АПЛ в 1/8. І от їх залишилося двоє: МанСіті та Ліверпуль????— Кирило Круторогов (@Krutorogov) 14 марта 2018 г.
Вообще-то, на месте Барселоны должен был быть Челси. Чтобы с подкатами в обороне, без владения, но с голами в контратаках #BARCHE— Ivan Gromikov (@gromikov) 14 марта 2018 г.
Каждый раз становится неловко, когда Куртуа вносят в какое-то там число лучших вратарей мира #BARCHEL— Ivan Gromikov (@gromikov) 14 марта 2018 г.
Same old story #referee #BARCHE— Michael Ballack (@Ballack) 14 марта 2018 г.
Накануне Челси разгромно уступил Баварии в поединке за право выхода в 1/4 Лиги чемпионов.
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