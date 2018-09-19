Месси обошел Роналду по числу хет-триков в Лиге чемпионов

Забив три гола в ворота голландского ПСВ, аргентинский футболист каталонской Барселоны Лионель Месси стал лидером по количеству хет-триков в матчах Лиги чемпионов.
На счету аргентинца восемь хет-триков.
После матча против ПСВ, Месси обошел Криштиану Роналду, который оформил семь хет-триков в матчах ЛЧ.
8⃣ - Lionel Messi has scored more hat-tricks than any other player in @ChampionsLeague /European Cup history. #UCL pic.twitter.com/8F46oagy3Y— FIFA.com (@FIFAcom) 18 сентября 2018 г.
Напомним, в первом туре группы B Лиги чемпионов Барселона на своем поле благодаря трем голам от Лионеля Месси со счетом 4:0 разгромила ПСВ
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