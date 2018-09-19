Месси обошел Роналду по числу хет-триков в Лиге чемпионов

Месси забил три гола в последнем матче ЛЧ

Забив три гола в ворота голландского ПСВ, аргентинский футболист каталонской Барселоны Лионель Месси стал лидером по количеству хет-триков в матчах Лиги чемпионов.

На счету аргентинца восемь хет-триков.

После матча против ПСВ, Месси обошел Криштиану Роналду, который оформил семь хет-триков в матчах ЛЧ.

Напомним, в первом туре группы B Лиги чемпионов Барселона на своем поле благодаря трем голам от Лионеля Месси со счетом 4:0 разгромила ПСВ