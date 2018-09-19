19 сентября 2018, среда

Месси обошел Роналду по числу хет-триков в Лиге чемпионов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Месси забил три гола в последнем матче ЛЧ

Месси забил три гола в последнем матче ЛЧ

Забив три гола в ворота голландского ПСВ, аргентинский футболист каталонской Барселоны Лионель Месси стал лидером по количеству хет-триков в матчах Лиги чемпионов.

На счету аргентинца восемь хет-триков.

После матча против ПСВ, Месси обошел Криштиану Роналду, который оформил семь хет-триков в матчах ЛЧ.

Напомним, в первом туре группы B Лиги чемпионов Барселона на своем поле благодаря трем голам от Лионеля Месси со счетом 4:0 разгромила ПСВ

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове