Месси и Роналду пропустят церемонию награждения лучшего игрока ФИФА

Нападающий Барселоны Лионель Месси и форвард Ювентуса Криштиану Роналду пропустят церемонию награждения лучшего игрока ФИФА по итогам сезона, которая состоится сегодня, 24 сентября, в Лондоне.

Криштиану Роналду, который есть среди номинантов на звание лучшего игрока по версии ФИФА, не прибудет в Лондон на церемонию награждения из-за плотного графика - в воскресенье Ювентус сыграл на выезде матч чемпионата Италии против Фрозиноне, а уже в среду туринский клуб встретится с Болоньей. Роналду заблаговременно предупредил организаторов, что не прибудет на церемонию, сообщает Marca.

Лионель Месси оказался в этом сезоне вне тройки лучших, но его имя фигурирует в номинации "лучший гол". Однако, как сообщает Mundo Deportivo, аргентинский футболист отказался от посещения мероприятия по личным причинам.

На награду лучшему игроку претендуют трое игроков: Лука Модрич (Реал), Мохаммед Салах (Ливерпуль) и Криштиану Роналду (Реал / Ювентус).

Кроме лучшего игрока будут названы символическая сборная, лучший тренер, лучший вратарь, лучший футболистка и женщина-тренер, обладатель премии Пушкаша за лучший гол года.

Церемония ФИФА начнется в 20:30 по киевскому времени.

В конце августа УЕФА признал Луку Модрича лучшим игроком сезона 2017/2018. Перед этим футболист был признан лучшим игроком чемпионата мира-2018 , где он со сборной Хорватии завоевал серебряные награды турнира.