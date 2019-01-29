Менеджер Вест Хэма рассказал, когда Ярмоленко вернется на поле Сегодня, 17:50 338 Цей матеріал також доступний українською ФК Вест Хэм Ярмоленко остается в лазарете Вест Хэма ФК Вест Хэм

Менеджер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини заявил о том, что полузащитник его команды и сборной Украины Андрей Ярмоленко не вернется в игру раньше, чем через месяц-полтора.



По словам тренера, на данный момент не может сказать точные сроки возвращения 29-летнего футболиста наряду с Винстоном Ридом, Фабианом Вальбуэна, Карлосом Санчесом и Джеком Уилшером, сообщает официальный сайт английского клуба.

На 40-й минуте октябрьского матча девятого тура чемпионата Англии между Вест Хэмом и Тоттенхэмом Ярмоленко неудачно наступил на ногу и получил травму голеностопа.

Позже сообщалось, что травма полузащитника оказалась серьезной. Из-за нее игрок вынужден перенести операцию и пропустит около шести месяцев. Фактически это означает окончание сезона для хавбека.

Впоследствии СМИ сообщили, что Ярмоленко сделали операцию после разрыва ахиллова сухожилия.

Вест Хэм подтвердил, что украинский полузащитник успешно перенес операцию, а восстановление займет около шести месяцев.