Менеджер шотландского клуба прояснил ситуацию с переходом полузащитника сборной Украины
Менеджер шотландского Селтика Брендан Роджерс подтвердил работу клуба над подписанием флангового полузащитника Карпат и сборной Украины Марьяна Шведа.
По словам тренера, 21-летний футболист, вероятно, проведет остаток нынешнего сезона в аренде, а летом перейдет в команду из Глазго, сообщает The Scotsman.
"За ним наблюдают, но я пока не могу сказать, что многое о нем знаю", - признался Роджерс.
Рулевой Селтика отметил, что из увиденного им, он убедился в его таланте и пользе для будущего клуба. Вместе с тем, добавил специалист, сейчас у команды "миллион" крайних полузащитников, поэтому до лета ей не нужен еще один.
Сообщалось, что Швед в ближайшее время должен перейти в шотландский Селтик.
Ранее появилась информация, что львовский клуб получил четыре предложения по трансферу игрока. Кроме Динамо, речь также шла про испанский Леганес, турецкий Фенербахче и Селтик.