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Менеджер шотландского клуба прояснил ситуацию с переходом полузащитника сборной Украины

24 января, 21:42
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ФК Карпаты

Швед, скорее всего, перейдет в Селтик летом

Менеджер шотландского Селтика Брендан Роджерс подтвердил работу клуба над подписанием флангового полузащитника Карпат и сборной Украины Марьяна Шведа.

По словам тренера, 21-летний футболист, вероятно, проведет остаток нынешнего сезона в аренде, а летом перейдет в команду из Глазго, сообщает The Scotsman.

"За ним наблюдают, но я пока не могу сказать, что многое о нем знаю", - признался Роджерс.

Рулевой Селтика отметил, что из увиденного им, он убедился в его таланте и пользе для будущего клуба. Вместе с тем, добавил специалист, сейчас у команды "миллион" крайних полузащитников, поэтому до лета ей не нужен еще один.

Сообщалось, что Швед в ближайшее время должен перейти в шотландский Селтик.

Ранее появилась информация, что львовский клуб получил четыре предложения по трансферу игрока. Кроме Динамо, речь также шла про испанский Леганес, турецкий Фенербахче и Селтик.

Теги:   Сборная Украины Трансферы ФК Карпаты Карпаты (Львов) Селтик Футбол

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