Медиа узнали имена потенциальных соперников сборной Украины в следующих матчах

Контракт на проведение поединка Украины против Марокко близок к подписанию - СМИ

Следующими соперниками сборной Украины по футболу в рамках контрольных поединков в мае и июне могут стать команды Марокко и Албании, сообщает Футбол 24.

По информации портала, контракт на проведение поединка против Марокко, который выступит на ЧМ-2018, близок к подписанию, но с албанской стороной окончательной договоренности пока нет.

Кроме того, остаются неизвестными даты этих матчей, которые должны состояться в промежутке между завершением клубного сезона (26 мая) и стартом чемпионата мира-2018 (14 июня).

Накануне наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил о том, что по предварительной информации следующие контрольные поединки его подопечных состоятся 30 мая и 2 июня.

Недавно стало известно, что ФФУ достигла соглашения с итальянской стороной о проведении товарищеского матча Италия - Украина 10 октября 2018 года в Италии. Ранее рулевой желто-синих сообщил, что товарищеский поединок его команды против Турции может состояться осенью 2018 года.

Также тренер заявлял о том, что предложил наставнику Бразилии Тите провести спарринг между их командами в мае 2018 года в Украине.