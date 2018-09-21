Мазохизм для болельщика. Реакция соцсетей на старт украинских клубов в Лиге Европы

НВ собрал высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу старта киевского Динамо и полтавской Ворсклы в групповом этапе Лиги Европы.
А "Ворскла", думаю, вдома 7 жовтня помститься "Арсеналу".— Volodymyr Mylenko (@vmylenko) 20 сентября 2018 г.
Як так можна захищатися один в один? Що Піваріч під час першого голу, що Вербіч в кінці. Шкільні помилки.— Максим Гіленко (@MaxGilenko) 20 сентября 2018 г.
Русин жахливий. Переляканий, дерев'яний. Небагато його бачив, він завжди такий?
Грали погано, але при цьому стільки шансів було закрити гру.
Заслужена нічия. #ДинамоАстана
Ти Динамо, Я Бабаян...— Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) 20 сентября 2018 г.
Зараз би час потягнути проти Астани і заміни поробити на 90+— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 20 сентября 2018 г.
Комичности очередному провалу Динамо добавляет то, что, кажется, счёт сравнял один из всего лишь двух казахов Астаны— Artem Frankov (@frankov11) 20 сентября 2018 г.
Напомним, украинские клубы в первом туре Лиги Европы не смогли победить: Динамо сыграло вничью с Астаной со счетом 2:2, а Ворскла уступила лондонскому Арсеналу - 2:4.
НВ
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