21 сентября 2018, пятница

Мазохизм для болельщика. Реакция соцсетей на старт украинских клубов в Лиге Европы

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Динамо упустило победу над Астаной на последних секундах

Динамо упустило победу над Астаной на последних секундах

НВ собрал высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу старта киевского Динамо и полтавской Ворсклы в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, украинские клубы в первом туре Лиги Европы не смогли победить: Динамо сыграло вничью с Астаной со счетом 2:2, а Ворскла уступила лондонскому Арсеналу - 2:4.

НВ

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