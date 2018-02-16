Матчем Шахтер - Черноморец возобновилась украинская Премьер-лига

16 февраля был сыгран первый матч 20 тура украинской Премьер-лиги.
Шахтер на своем поле обыграл Черноморец со счетом 5:0.
Результат поединка был ясен уже к перерыву - Факундо Феррейра отметился дублем, еще гол на счету Марлоса.
Во втором тайме вновь солировал Марлос - он забил гол, а на 90-й минуте отдал голевой пас на Виктора Коваленко.
После этой победы Шахтер с 45 очками укрепился на первом месте в таблице. Черноморец, у которого 17 баллов, остался на 10-й позиции.
Шахтер — Черноморец 5:0
Голы: Феррейра, 20, 41, Марлос, 37, 52, Коваленко, 90.
Шахтер: Пятов – Бутко, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик – Бернард (Коваленко, 71), Тайсон (Бланко-Лещук, 81), Марлос – Феррейра (Дентиньо, 74).
Черноморец: Новак — Ищенко, Мартыненко, Мамаду — Зубейко, Бобко, Смирнов, Татарков — Чорний (Мусолитин, 88), Третьяков (Гути, 65) – Сильвио, (Семенив, 79).
Турнирная таблица:
Таблица официального сайта УЕФА.
В 19 туре УПЛ Шахтер проиграл Заре в драматичном матче.
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