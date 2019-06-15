Матчем Бразилия — Боливия стартовал чемпионат Южной Америки по футболу Сегодня, 12:57 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Ueslei Marcelino Коутиньо (справа) забил два мяча в составе сборной Бразилии REUTERS/Ueslei Marcelino

В стартовом матче Копа Америка-2019 сборная Бразилии разгромила команду Боливии со счетом 3:0.



Хозяева турнира не смогли распечатать ворота соперника в первом тайме, тогда как первый мяч был забит с пенальти — отличился Филиппе Коутиньо.

Открыв счет, «Селесао» увеличили свое преимущество уже через три минуты, когда автор первого гола оформил дубль после передачи от Роберто Фирмино.

После этого бразильская сборная сбавила обороты и довела счет до 3:0 за пять минут до финального свистка — это Эвертон использовал пас Фернандиньо.

В другом поединке первого тура группового этапа чемпионата Южной Америки в этой же группе сыграют команды Венесуэлы и Перу.

Бразилия — Боливия 3:0

Голы: Коутиньо, 50 (с пенальти), 53, Эвертон, 85

Согласно новому рейтингу ФИФА сборная Бразилии занимает третье место.

НВ