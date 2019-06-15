Матч жизни. Наставник молодежной сборной Украины прокомментировал победу на чемпионате мира
Главный тренер молодежной сборной Украины (до 20 лет) по футболу Александр Петраков высказался по поводу победы его команды на чемпионате мира.
В эфире UA: Перший рулевой желто-синих поздравил подопечных, свой тренерский штаб, административный штаб, а также украинский народ с выигрышем на турнире.
Наставник украинской «молодежки» также поблагодарил фанатов за поддержку, которые, по его словам, делали это здорово.
Специалист добавил, что болельщики гнали его коллектив вперед и помогали ему.
«Это мой матч жизни. Всех поздравляю, извините, больше не осталось эмоций», — резюмировал Петраков.
В финале молодежного чемпионата мира сборная Украины победила команду Южной Кореи со счетом 3:1.
На пути в первый для себя финал молодежного ЧМ команда выиграла группу с США, Катаром и Нигерией, а также прошла в плей-офф Панаму, Колумбию и Италию.