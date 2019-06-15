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Матч жизни. Наставник молодежной сборной Украины прокомментировал победу на чемпионате мира

Вчера, 23:47
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Матч жизни. Наставник молодежной сборной Украины прокомментировал победу на чемпионате мира - фото

REUTERS/Kacper Pempel

Петраков поблагодарил фанатов за поддержку на турнире

Главный тренер молодежной сборной Украины (до 20 лет) по футболу Александр Петраков высказался по поводу победы его команды на чемпионате мира.

В эфире UA: Перший рулевой желто-синих поздравил подопечных, свой тренерский штаб, административный штаб, а также украинский народ с выигрышем на турнире.

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Наставник украинской «молодежки» также поблагодарил фанатов за поддержку, которые, по его словам, делали это здорово.

Специалист добавил, что болельщики гнали его коллектив вперед и помогали ему.

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«Это мой матч жизни. Всех поздравляю, извините, больше не осталось эмоций», — резюмировал Петраков.

В финале молодежного чемпионата мира сборная Украины победила команду Южной Кореи со счетом 3:1.

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На пути в первый для себя финал молодежного ЧМ команда выиграла группу с США, Катаром и Нигерией, а также прошла в плей-офф Панаму, Колумбию и Италию.

Теги:   Сборная Украины Футбол

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