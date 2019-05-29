Матч за Суперкубок Украины по футболу могут перенести из-за выборов Сегодня, 01:21 Цей матеріал також доступний українською Одесская ОГА Матч за Суперкубок пройдет в Одессе Одесская ОГА

Украинский спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык заявил, что матч за Суперкубок Украины по футболу могут перенести так, как в этот день пройдут досрочные парламентские выборы.

По его словам, в данный момент решается вопрос, смогут ли правоохранители обеспечить порядок на стадионе из-за дня голосования.

Матч за Суперкубок Украины между киевским Динамо и донецким Шахтером должен пройти 21 июля в Одессе.

Напомним, что Владимир Зеленский после вступления на пост президента Украины распустил Верховную Раду восьмого созыва. Досрочные выборы назначены на 21 июля.

