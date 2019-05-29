Матч за Суперкубок Украины по футболу могут перенести из-за выборов
Украинский спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык заявил, что матч за Суперкубок Украины по футболу могут перенести так, как в этот день пройдут досрочные парламентские выборы.
По его словам, в данный момент решается вопрос, смогут ли правоохранители обеспечить порядок на стадионе из-за дня голосования.
Матч за Суперкубок Украины между киевским Динамо и донецким Шахтером должен пройти 21 июля в Одессе.
Напомним, что Владимир Зеленский после вступления на пост президента Украины распустил Верховную Раду восьмого созыва. Досрочные выборы назначены на 21 июля.