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Матч за Суперкубок Украины по футболу могут перенести из-за выборов

Сегодня, 01:21
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Матч за Суперкубок Украины по футболу могут перенести из-за выборов - фото

Одесская ОГА

Матч за Суперкубок пройдет в Одессе

Украинский спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык заявил, что матч за Суперкубок Украины по футболу могут перенести так, как в этот день пройдут досрочные парламентские выборы.

По его словам, в данный момент решается вопрос, смогут ли правоохранители обеспечить порядок на стадионе из-за дня голосования.

Матч за Суперкубок Украины между киевским Динамо и донецким Шахтером должен пройти 21 июля в Одессе.

Напомним, что Владимир Зеленский после вступления на пост президента Украины распустил Верховную Раду восьмого созыва. Досрочные выборы назначены на 21 июля.

Теги:   Парламентские выборы Досрочные выборы в ВР Футбол Суперкубок Украины

Спецтема   Выборы в Раду

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