Матч украинской Премьер-лиги оказался под угрозой срыва из-за отсутствия отопления

Директор стадиона Черноморец заверяет в отсутствии долгов за отопление у арены

Директор одесского стадиона Черноморец Сергей Сиволап заявил о возможном срыве поединка 16-го тура украинской Премьер-лиги Черноморец - Арсенал из-за отсутствия отопления на арене.

По его словам, уже две недели стадион безуспешно пытается получить тепло, хотя долгов за отопление у арены нет, сообщает OdesaDilova.info.

"Мы не можем добиться вразумительного ответа от гортеплосети и, к сожалению, вынуждены констатировать факт: если тепло не подадут, то матч придется отменить", - добавил Сиволап.

Директор стадиона посетовал, что встреча с руководством коммунального предприятия Теплоснабжение города Одессы не состоялась из-за отсутствия начальника и заместителя.

"Ежедневно следует отчет коммунальщиков о том, что подключены социальные объекты. Место, куда ходят с детьми — стадион, также относится к таким", - отметил Сиволап.

Ранее Черноморец решил провести домашний матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу против луганской Зари без зрителей на трибунах. Клуб объяснил свое решение массовыми нарушениями порядка на стадионе со стороны болельщиков во время нескольких предыдущих матчей команды.