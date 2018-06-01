Матч с участием сборной Украины признан самым скучным в истории чемпинатов мира

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2006 между Украиной и Швейцарией признан самым скучным в истории мундиалей по версии британского издания The Guardian.

Эта игра принесла украинской команде главный успех в истории, но для нейральных болельщиков зрелище получилось скучным. За 120 минут соперники не только не забили друг другу, но и создали считанное количество голевых моментов.

В серии пенальти благодаря великолепной игре Александра Шовковского Украина одержала победу со счетом 3:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Германии.

"Говорят, что красота находится в глазах смотрящего, но есть некоторые вещи, которые даже самые стойкие вряд ли смогут найти привлекательными. Одним из таких примеров стал матч между Швейцарией и Украиной стадии 1/8 финала на чемпионате мира 2006 года. Игра была такая скучная, что даже помои должны обижаться, если их вспомнят в контексте того ужаса", - сказано в статье The Guardian.

Швейцария в том матче стала первой командой в истории чемпионатов мира, которая не забила ни одного гола в серии пенальти. В то же время, швейцарцы пока являются первой и единственной сборной в истории мундиалей, которая вылетела, не пропустив за весь турнир ни одного мяча в игровое время.

Накануне сборная Украині сыграла в нулевую ничью с участницей чемпионата мира-2018 командой Марокко.