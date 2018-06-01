01 июня 2018, пятница

Матч с участием сборной Украины признан самым скучным в истории чемпинатов мира

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Украина вышла в четвертьфинал ЧМ-2006, обыграв Швейцарию в серии пенальти
Фото: FIFA.com

Украина вышла в четвертьфинал ЧМ-2006, обыграв Швейцарию в серии пенальти

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2006 между Украиной и Швейцарией признан самым скучным в истории мундиалей по версии британского издания The Guardian.

Эта игра принесла украинской команде главный успех в истории, но для нейральных болельщиков зрелище получилось скучным. За 120 минут соперники не только не забили друг другу, но и создали считанное количество голевых моментов. 

В серии пенальти благодаря великолепной игре Александра Шовковского Украина одержала победу со счетом 3:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Германии.

"Говорят, что красота находится в глазах смотрящего, но есть некоторые вещи, которые даже самые стойкие вряд ли смогут найти привлекательными. Одним из таких примеров стал матч между Швейцарией и Украиной стадии 1/8 финала на чемпионате мира 2006 года. Игра была такая скучная, что даже помои должны обижаться, если их вспомнят в контексте того ужаса", - сказано в статье The Guardian.

Швейцария в том матче стала первой командой в истории чемпионатов мира, которая не забила ни одного гола в серии пенальти. В то же время, швейцарцы пока являются первой и единственной сборной в истории мундиалей, которая вылетела, не пропустив за весь турнир ни одного мяча в игровое время.

Накануне сборная Украині сыграла в нулевую ничью с участницей чемпионата мира-2018 командой Марокко.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове