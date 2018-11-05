05 ноября 2018, понедельник

Матч Манчестер Сити - Шахтер обслужит арбитр, не засчитавший гол сборной Украины на Евро-2012

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Виктор Кашшаи впервые с 2012 года будет судить украинскую команду

Виктор Кашшаи впервые с 2012 года будет судить украинскую команду

Матч четвертого тура Лиги чемпионов между английским Манчестер Сити и донецким Шахтером обслужит венгерская бригада арбитров.

Главным рефери матча будет Виктор Кашшаи, сообщает официальный сайт УЕФА. Его ассистентами станут Гьорги Ринг и Венцель Тот. Дополнительные ассистенты - Томаш Богнар и Шандор Сабо, четвертый судья - Петер Береттян.

Напомним, Виктор Кашшаи не засчитал гол сборной Украины в ворота Англии на Евро-2012, хотя мяч после удара Марко Девича пересек линию ворот британской команды.

После трех туров Лиги чемпионов Манчестер Сити с шестью очками лидирует в группе F, вторым идет Лион, у которого пять баллов. Шахтер и Хоффенхайм имеют по два пункта.

Матч Манчестер Сити - Шахтер состоится в среду, 7 ноября. Начало встречи в 22:00.

В поединке третьего тура Лиги чемпионов Шахтер дома уступил Манчестер Сити со счетом 0:3.

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