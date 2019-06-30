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Переход нападающего клуба УПЛ в Динамо сорвался — СМИ

Сегодня, 14:40
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ФК Олимпик

Диэйе продолжит выступления в Олимпике

Трансфер нападающего донецкого Олимпика Матара Диэйе в Динамо сорвался, сообщает Динамомания.

По информации портала, сенегальский игрок не поехал вместе с киевской командой на тренировочный сбор в Австрию, хотя был в клубе на просмотре.

Медиа отмечает, что Динамо отказалось от услуг 21-летнего футболиста, поскольку не сошлось в цене с владельцем прав на него.

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Тем самым нападающий продолжит выступать за Олимпик, где в минувшем сезоне забил семь мячей в 13-ти поединках за команду.

Сообщалось, что киевский клуб близок к подписанию Матара Диэйе, который уже побывал в его расположении и прошел медосмотр.

Ранее новичок украинской Премьер-лиги (УПЛ) Днепр-1 объявил о подписании одного из героев молодежного чемпионата мира, нападающего Динамо Владислава Супряги.

Теги:   Трансферы ФК Олимпик Олимпик Донецк ФК Динамо (Киев) Футбол

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