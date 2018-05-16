Марсель - Атлетико. Онлайн-трансляция финала Лиги Европы

НВ следит за ходом финальной игры Лиги Европы Марсель - Атлетико, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 16 мая, в 21.45 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Марсель: Манданда - Сакаи, Рами, Луис Густаво, Амави - Лопес, Сансон - Товен, Пайет, Окампос - Жермен

Атлетико: Облак - Врсалько, Хименес, Годин, Лукас - Коке, Сауль, Габи, Корреа - Гризманн, Диего Коста

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Лионе на стадионе Групама Стэдиум, начнется 16 мая в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы НЛО ТВ и Футбол 2.

Марсель: занял второе место в своей группе Лиги Европы позади австрийского Зальцбурга и впереди португальского Гимараэша и турецкого Коньяспора, после чего в плей-офф прошел португальскую Брагу, испанский Атлетик, немецкий Лейпциг и тот же Зальцбург. Команда добыла одну победу в четырех предыдущих поединках во всех турнирах при одном поражении. Под вопросом участие в матче защитника Роланду, основных полузащитников Буна Сарра и Димитри Пайета, а также нападающего Константиноса Митроглу.

Атлетико: после вылета в групповом этапе Лиги чемпионов оказался в плей-офф Лиги Европы, где прошел датский Копенгаген, российский Локомотив, португальский Спортинг и английский Арсенал. Команда потерпела одно поражение в предыдущих девяти поединках во всех турнирах при одной ничьей. Не имеет кадровых потерь накануне финала.

Статистика знает два матча между командами, которые состоялись в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2008/2009. На своем поле Атлетико выиграл 2:1, в Марселе зафиксирована нулевая ничья.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Атлетико - коэффициент на его победу равен 1,73, тогда как выигрыш Марселя оценивается в 5,00, а ничья - в 3,50.