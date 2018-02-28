Марокко предварительно обошел США за право принять Чемпионат мира-2026 по футболу - СМИ

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Совместная заявка США, Мексики и Канады может уступить Марокко

Совместная заявка США, Мексики и Канады может уступить Марокко

Марокко имеет высокие шансы выиграть борьбу за проведение чемпионата мира-2026 у совместной заявки США, Мексики и Канады, сообщает ESPN.

Об этом сообщили несколько высокопоставленных членов ФИФА и национальных конфедераций на основе оценок возможных итогов голосования. 

Сообщается, что Марокко поддерживает большая часть Азии и Южной Америки. Вместе с Африкой это может позволить набрать ей необходимое большинство в 104 голоса. 

В свою очередь, совместная заявка США, Канады и Мексики имеет поддержку Северной Америки, Океании, большей части Европы и ряда стран Азии. Главной причиной возможных проблем совместной заявки ESPN называет антиамериканские настроения, особенно после избрания президентом США Дональда Трампа и его спорных действий и заявлений в отношении мигрантов и стран третьего мира.

Именно поэтому Федерация футбола США всеми силами старается подчеркнуть участие в заявке Канады и Мексики,  что должно несколько отвести негатив от совместной заявки.

Выбор хозяина чемпионата мира-2026 пройдет 13 июня на Конгрессе ФИФА. Из 211 членов правом голоса будут обладать 206, кроме самих претендентов и дисквалифицированной Гватемалы.

Ранее появилась информация о том, что катарский государственный телеканал beIN Sports заплатил ФИФА 100 миллионов долларов за то, чтобы Катар был выбран местом проведения ЧМ-2022, где он и состоится.

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