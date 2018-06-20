Мариуполь узнал соперника в Лиге Европы

Пока неизвестно, где Мариуполь будет играть домашние матчи Лиги Европы

Приазовский ФК Мариуполь во втором квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с шведским клубом Юргорден.

Первый матч состоится 26 июля на поле Юргордена, а домашнюю игру мариупольцы проведут второго августа, сообщают на официальном сайте украинской команды.

Юргорден - это третья команда в шведском чемпионате.

Место, где Мариуполь будет играть домашние матчи, пока неизвестно, ведь проводить игры еврокубков в прифронтовом Мариуполе УЕФА не позволяет. Ранее одним из вариантов для клуба называли Днепр-Арену, информирует Sport Arena.

Для приазовцев это будет второй розыгрыш еврокубков в истории клуба. До этого они играли в квалификации Кубка УЕФА в сезоне-2003/04 - прошли Бананц, но вылетели от Аустрии.

Ранее Мариуполь сыграл вничью с Ворсклой, и этим не только гарантировал себе 5 место в Премьер-лиге, но и квалифицировался в Лигу Европы.

Накануне Суркис заявил, что играть в Мариуполе опасно и обвинил ФФУ в краже в Динамо чемпионства.