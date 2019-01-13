Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Алексей Бондарев
Рождение черной дыры и апокалипсис Трампа
Татьяна Ворожко
Страх и ненависть в Фейсбуке
Питер Сантенелло
Как я удирал от хулиганов в Грузии
Юваль Ной Харари
Выйти за пределы национализма

Манчестер Юнайтед одержал шестую победу подряд под руководством нового тренера. Результаты матчей чемпионата Англии

Сегодня, 21:05
200
Цей матеріал також доступний українською

Манчестер Юнайтед сравнялся по очкам с Арсеналом

Манчестер Юнайтед и Эвертон одержали победы в матчах 22 тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед одолел одного из главных конкурентов за место в зоне Лиге чемпионов - лондонский Тоттенхэм. Автором победного гола в составе "красных дьяволов" стал Рашфорд, который в конце первого тайма получил пас от Погба и пробил мимо голкипера.

Манчестер Юнайтед одержал шестую победу подряд под руководством норвежца Оле-Гуннара Сольскьяера, который заменил во главе манкунианской команды Жозе Моуриньо. Пять побед Манчестер Юнайтед одержал в английской Премьер-лиге и одну в Кубке Англии.

Также три очка в туре завоевал Эвертон. Ливерпульская команда уверенно со счетом 2:0 победала Борнмут.

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед - 0:1
Гол: Рашфорд, 44

Тоттенхэм: Льорис - Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Дэвис - Сиссоко (Ламела, 43), Уинкс (Льоренте, 81), Эриксен - Алли - Сон Хин Мин, Кейн

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Янг, Линделеф, Джонс, Шоу - Эррера, Матич - Лингард (Далот, 83), Погба (Мактоминей, 90+2), Марсьяль (Лукаку, 73) - Рашфорд

Предупреждение: Алли - Погба

Эвертон - Борнмут - 2:0
Голы: Зума, 61, Калверт-Льюин, 90+5

Турнирная таблица

Таблица сайта Myscore.com.ua

Накануне лондонский Арсенал неожиданно уступил в дерби Вест Хэму, а Челси и Ливерпуль одержали победы над Ньюкаслом и Брайтоном соответственно.

НВ

Теги:   Тоттенхэм Английская Премьер-лига Эвертон Манчестер Юнайтед

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Обратите внимание

29 декабря 2018, 22:38
Лонгриды
thumb img
Спецпроект
Игристое настроение. Украинские сомелье советуют, что пить в праздники
29 декабря 2018, 22:38
18 декабря 2018, 13:49
Лонгриды
thumb img
Спецпроект
Крик солнца /
Три истории о людях, которые борются за Мариуполь
18 декабря 2018, 13:49
19 декабря 2018, 10:32
Лонгриды
thumb img
Спецпроект
Персонализация в онкологии работает?
19 декабря 2018, 10:32

ТОП 3

Футбол

Вчера, 19:03

article_img
Определились победители в женской и мужской гонках преследования на Кубке мира по биатлону
3924
Футбол

Вчера, 20:23

article_img
Зозуля спас свою команду от поражения в матче испанского чемпионата - видео
2608
Футбол

11 января, 23:49

article_img
На украинского голкипера Реала появился новый претендент - СМИ
2073

Выбор редакции

Украина

Сегодня, 13:44

article_img
Завязанные глаза, имена на бумажках и воск. Как и зачем гадают в старый Новый год - репортаж
Люди

Вчера, 23:01

article_img
История жизни за три минуты: 8 рецептов успеха от IT-предпринимателей
Геополитика

Сегодня, 15:02

article_img
Границы дозволенного. Cемь рубежей между странами, которым бы позавидовал Трамп