Манчестер Юнайтед одержал шестую победу подряд под руководством нового тренера. Результаты матчей чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед и Эвертон одержали победы в матчах 22 тура английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед одолел одного из главных конкурентов за место в зоне Лиге чемпионов - лондонский Тоттенхэм. Автором победного гола в составе "красных дьяволов" стал Рашфорд, который в конце первого тайма получил пас от Погба и пробил мимо голкипера.
Манчестер Юнайтед одержал шестую победу подряд под руководством норвежца Оле-Гуннара Сольскьяера, который заменил во главе манкунианской команды Жозе Моуриньо. Пять побед Манчестер Юнайтед одержал в английской Премьер-лиге и одну в Кубке Англии.
Также три очка в туре завоевал Эвертон. Ливерпульская команда уверенно со счетом 2:0 победала Борнмут.
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед - 0:1
Гол: Рашфорд, 44
Тоттенхэм: Льорис - Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Дэвис - Сиссоко (Ламела, 43), Уинкс (Льоренте, 81), Эриксен - Алли - Сон Хин Мин, Кейн
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Янг, Линделеф, Джонс, Шоу - Эррера, Матич - Лингард (Далот, 83), Погба (Мактоминей, 90+2), Марсьяль (Лукаку, 73) - Рашфорд
Предупреждение: Алли - Погба
Эвертон - Борнмут - 2:0
Голы: Зума, 61, Калверт-Льюин, 90+5
Турнирная таблица
Таблица сайта Myscore.com.ua
Накануне лондонский Арсенал неожиданно уступил в дерби Вест Хэму, а Челси и Ливерпуль одержали победы над Ньюкаслом и Брайтоном соответственно.
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