Манчестер Юнайтед - ПСЖ - 0:2. События по минутам матча Лиги чемпионов Сегодня, 00:00 2140 Цей матеріал також доступний українською EPA МЮ и ПСЖ еще ни разу не играли в официальных матчах EPA

НВ следит за первой игрой 1/8 финала Лиги чемпионов между МЮ и ПСЖ, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 12 февраля, в 22.00 по киевскому времени.



Стартовые составы:



МЮ: Де Хеа - Янг, Линделефф, Байли, Шоу (к) - Эррера, Матич, Погба - Лингард, Решфорд, Марсьяль

Запасные: Ромеро, Джонс, Алексис Санчес, Лукаку, Фред, Далот



ПСЖ: Буффон - Керера, Тьягу Силва (к), Кимпембе, Бернат - Маркиньос, Верратти - Дани Алвес, Дракслер, Ди Мария - Мбаппе

Запасные: Ареола, Дагба, Дияби, Нкунку, Паредес, Курзава, Шупо-Мотинг

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Манчестере на стадионе Олд Траффорд, начнется 12 февраля в 22.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

Манчестер Юнайтед: вышел со второго места в группе, где уступил победу Ювентусу, но обошел Янг Бойз и Валенсию. Команда подходит к игре с 11-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при 10-ти победах и одной ничьей - результат работы нового менеджера Оле-Гуннара Сульшера;

ПСЖ: вышел с первого места в группе, где обошел Црвену Звезду, Наполи и Ливерпуль. Команда подходит к игре с серией из шести побед в семи поединках во всех турнирах при одном поражении. Коллектив не сможет рассчитывать на основных нападающих Неймара и Эдинсона Кавани, а также защитника Тома Менье (травмы).

Статистика пока не знает официальных матчей между этими командами.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: МЮ является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 2,25, тогда как выигрыш ПСЖ оценивается в 3,10, а ничья - в 3,40.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

90+4 минута. Финальный свисток. ПСЖ одерживает уверенную победу 2:0 и наносит МЮ первое поражение под руководством Сольскяера

90+2 минута. Опять на газоне Дани Алвес и Шоу получает горчичник

90 минута. А вот одна из желтых карточек превратилась в красную. Погба сфолил против Дани Алвеса и теперь пропустит матч в Париже

87 минута. Эррера сбил Мбаппе и получил желтую карточку

84 минута. Лукаку заменил Рэшфорда

82 минута. Эррера пробивал в дальнюю девятку, но не попал в ворота

81 минута. У ПСЖ Дагба вышел вместо Ди Марии

81 минута. ПСЖ полностью отдал инициативу МЮ, но хозяева никак не могут найти ключи к воротам парижан

79 минута. Янг оказался в офсайде

76 минута. Янг сделал очередной навес с правого фланга, но защитники ПСЖ снова отвели угрозу от собственных ворот

74 минута. Замена у ПСЖ. Паредес появился вместо Верратти

73 минута. Защитник ПСЖ заблокировал дальний выстрел Эрреры

70 минута. МЮ провел затяжную атаку, которая завершилась заработанным угловым

67 минута. ПСЖ отдал инициативу. Дани Алвес заблокировал удар Шоу

64 минута. Мбаппе мог ставить точку в матче, но Де Хеа парировал мяч после удара француза с близкого расстояния!

62 минута. Седьмое предупреждение в матче - Дани Алвес его получил

61 минута. ГОООЛ!!! Ди Мария сделал изысканную передачу на Мбаппе и тот в одно касание отправил мяч мимо Де Хеа в угол ворот - 0:2!

59 минута. МЮ оправился от гола и Эррера мог сравнять счет, коварно пробив от газона, но мяч пролетел у стойки

56 минута. Дани Алвес едва не сделал счет 2:0, но его удар заблокировал защитник

54 минута. ГООООЛ!!! 0:1. Сначала Де Хеа спас МЮ от пропущенного гола после удара Мбаппе, но уже после розыгрыша углового никто не прикрыл Кимпембе и тот в одно касание распечатал ворота манкунианцев



50 минута. Очередная желтая. На этот раз защитнику МЮ Линделефу

49 минута. Рэшфорд сделал навес с правого фланга, но никто на него не откликнулся

46 минута. Вторая замена у МЮ. Вместо Марсьяля на поле появился Мата

46 минута. Второй тайм начался.

45+5 минута. Перерыв.

45+4 минута. Вынужденная замена у МЮ. Вместо Лингарда вышел Алексис Санчес

45+2 минуты. Перед свистком на перерыв Дани Алвес со штрафного пробил над перекладиной

45 минута. МЮ вышел в контратаку, но слишком медленно и игроки ПСЖ успели вернуться

43 минута. Линделеф выстрелил из-за пределов штрафной - мяч пролетел у стойки

39 минута. Янг на скорости вытолкнул Ди Марию за пределы поля. Аргентинец получил повреждение и держится за руку

37 минута. Ди Мария оказался один перед воротами, но перед тем арбитр зафиксировал офсайд

35 минута. Красивую атаку разыграли парижане, но Верратти слишком сильно перевел мяч на левый фланг

34 минута. Очередная желтая в матче. Бернат пошел прямой ногой на Янга

30 минута. Янг получил желтую. 2:2 по предупреждениям

28 минута. Супермомент у ПСЖ! Дракслер пасом в одно касание вывел Мбаппе на ворота МЮ, но француз не попал в створ!

26 минута. Мбаппе на большой скорости промчался на правом фланге, но не нашел поддержки со стороны партнеров

25 минута. Погба скосил Верратти, за что получил горчичник

24 минута. Хорошую комбинацию провели манкунианцы, но на завершающей стадии Лингард отдал неточный пас на Марсьяля

22 минута. Много позиционной борьбы в центре поля. Погба сфолил на Маркиньосе

19 минута. Вторая желтая у ПСЖ. Дракслер грубо сыграл против Эрреры

18 минута. Защитники ПСЖ отвели угрозу после острого навеса Янга

16 минута. Буффон! Голкипер спас ПСЖ после того, как Погба прорвался по правому флангу и делал завершающий прострел

14 минута. Нелегко французам строить атаки без своих лидеров - Неймара и Кавани

12 минута. Кимпембе уже в дебюте встречи заработал желтую карточку

11 минута. Атака ПСЖ на левом фланге завершилась неточным навесом в исполнении Ди Марии

8 минута. Буффон на ближней штанге парировал мяч после выстрела Рэшфорда

6 минута. Классно пробил Ди Мария в дальнюю девятку МЮ, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах от стойки

4 минута. ПСЖ решил не отдавать инициативу со стартовых минут и оттеснил Юнайтед от собственных ворот

2 минута. МЮ начал с высокого прессинга, заставив парижан потерять мяч

На Олд Траффорд звучит стартовый свисток. Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов начался!

Стали известны стартовые составы команд:

МЮ: Де Хеа - Янг, Линделефф, Байли, Шоу (к) - Эррера, Матич, Погба - Лингард, Рэшфорд, Марсьяль



Запасные: Ромеро, Джонс, Алексис Санчес, Лукаку, Фред, Далот

ПСЖ: Буффон - Керера, Тьягу Силва (к), Кимпембе, Бернат - Маркиньос, Верратти - Дани Алвес, Дракслер, Ди Мария - Мбаппе

Запасные: Ареола, Дагба, Дияби, Нкунку, Паредес, Курзава, Шупо-Мотинг

🇫🇷💪 Погба или Мбаппе? Кого из лидеров сборной Франции будете поддерживать сегодня вечером? Кто окажется сильнее в Манчестере? 🤔#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/YSua2ZM85o — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 12 февраля 2019 г.