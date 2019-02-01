Манчестер Юнайтед продал полузащитника в Китай
Полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллаини перешел в китайский Шаньдун Лунэн.
Как сообщает официальный сайт английского клуба, переход 31-летнего бельгийского футболиста состоялся на постоянной основе.
Поскольку игрок средней линии поле летом 2018-го года подписал новый контракт на двухлетний период, трансфер состоялся на платной основе.
По информации The Independent, за переход Феллаини, который пять с половиной лет выступал за команду, Юнайтед заработал 12 млн евро.
Посреди текущей недели Бернли прервал победную серию МЮ во всех турнирах на восьми матчах, сыграв вничью 2:2 в рамках английской Премьер-лиги.
Ранее звездный нападающий ПСЖ Неймар выбыл из-за травмы на 10 недель, из-за чего не сыграет против Юнайтед в 1/8 финала Лиги чемпионов.