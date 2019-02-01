Манчестер Юнайтед продал полузащитника в Китай Сегодня, 20:03 105 Цей матеріал також доступний українською EPA Феллаини 5,5 лет выступал за МЮ EPA

Полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллаини перешел в китайский Шаньдун Лунэн.



Как сообщает официальный сайт английского клуба, переход 31-летнего бельгийского футболиста состоялся на постоянной основе.

Поскольку игрок средней линии поле летом 2018-го года подписал новый контракт на двухлетний период, трансфер состоялся на платной основе.

По информации The Independent, за переход Феллаини, который пять с половиной лет выступал за команду, Юнайтед заработал 12 млн евро.

Посреди текущей недели Бернли прервал победную серию МЮ во всех турнирах на восьми матчах, сыграв вничью 2:2 в рамках английской Премьер-лиги.

Ранее звездный нападающий ПСЖ Неймар выбыл из-за травмы на 10 недель, из-за чего не сыграет против Юнайтед в 1/8 финала Лиги чемпионов.