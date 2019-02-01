Иван Яковина
1 февраля: Конец ракетного договора
Томас Фридман
Глубокие темные воды. Куда ныряет мир
Ричард Хаас
Афганские мучения американцев
Андрей Смирнов
Крестный ход президента подвел Аласанию
Спецтема: Выборы президента Украины

Манчестер Юнайтед продал полузащитника в Китай

Сегодня, 20:03
105
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Феллаини 5,5 лет выступал за МЮ

Полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллаини перешел в китайский Шаньдун Лунэн.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, переход 31-летнего бельгийского футболиста состоялся на постоянной основе.

Поскольку игрок средней линии поле летом 2018-го года подписал новый контракт на двухлетний период, трансфер состоялся на платной основе.

По информации The Independent, за переход Феллаини, который пять с половиной лет выступал за команду, Юнайтед заработал 12 млн евро.

Посреди текущей недели Бернли прервал победную серию МЮ во всех турнирах на восьми матчах, сыграв вничью 2:2 в рамках английской Премьер-лиги.

Ранее звездный нападающий ПСЖ Неймар выбыл из-за травмы на 10 недель, из-за чего не сыграет против Юнайтед в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Теги:   Трансферы Манчестер Юнайтед Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Футбол

Вчера, 15:15

article_img
Украинский полузащитник драматично вывел бельгийский клуб в финал кубка страны - видео
3904
Футбол

Сегодня, 00:59

article_img
Экс-игрока Динамо обвинили в очередном избиении бывшей жены - видео
3282
Футбол

30 января, 22:08

article_img
Во Франции нашли обломки пропавшего самолета с футболистом
2818

Главное

Геополитика

Сегодня, 12:41

article_img
Россия ускорила развертывание ракет, нарушающих договор с США – WSJ
Геополитика

Сегодня, 21:10

article_img
Трамп заявил о готовности заключить новый договор о контроле над вооружениями
Мнения

Сегодня, 20:58

article_img
1 февраля: Конец ракетного договора

Выбор редакции

Искусство

Сегодня, 14:22

article_img
Сила воли или сила привычки? 5 книг о власти над собой
События

Сегодня, 14:02

article_img
По Гоголю. Ревизоры, несуществующие "души" и другие подробности скандала вокруг увольнения главы UA:Першого
Саме там

Вчера, 21:33

article_img
Полстолетия безумия. Темное прошлое и тревожное настоящее психиатрической больницы в Днепре - репортаж НВ