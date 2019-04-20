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Манчестер Юнайтед готов продать нападающего, купленного два года назад за 87 млн евро - СМИ

Сегодня, 15:47
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Манчестер Юнайтед готов продать нападающего, купленного два года назад за 87 млн евро - СМИ - фото

Reuters/Carl Recine

Лукаку может летом покинуть МЮ

Манчестер Юнайтед готов продать нападающего Ромелу Лукаку, купленного им летом 2017-го года за 87 млн евро, сообщает The Telegraph.

По информации издания, менеджер английской команды Оле Гуннар Сульшер намерен провести решительную перестройку состава, и поэтому бельгиец может уйти.

Как отмечает медиа, МЮ готов выслушать предложения по поводу трансфера 25-летнего футболиста, а сам он открыт к переходу в другой клуб.

По данным источника, претендентами на игрока атаки выступают итальянский Интер, французский ПСЖ и немецкая Бавария. 

Кроме того, пишет The Telegraph, скорее всего покинут Юнайтед нападающий Алексис Санчес, полузащитники Хуан Мата и Андер Эррера, а также оборонцы Антонио Валенсия, Маттео Дармиан и Маркос Рохо.

Сообщалось, что МЮ изучает возможность обмена своего ведущего полузащитника Поля Погба на звезд Реала - нападающего Гарета Бэйла и защитника Рафаэля Варана.

Теги:   Бавария (Мюнхен) ПСЖ (Paris SG) ФК Интер Трансферы Манчестер Юнайтед Футбол

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