Манчестер Юнайтед готов продать нападающего, купленного два года назад за 87 млн евро - СМИ Сегодня, 15:47 1412 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Carl Recine Лукаку может летом покинуть МЮ Reuters/Carl Recine

Манчестер Юнайтед готов продать нападающего Ромелу Лукаку, купленного им летом 2017-го года за 87 млн евро, сообщает The Telegraph.



По информации издания, менеджер английской команды Оле Гуннар Сульшер намерен провести решительную перестройку состава, и поэтому бельгиец может уйти.

Как отмечает медиа, МЮ готов выслушать предложения по поводу трансфера 25-летнего футболиста, а сам он открыт к переходу в другой клуб.

По данным источника, претендентами на игрока атаки выступают итальянский Интер, французский ПСЖ и немецкая Бавария.

Кроме того, пишет The Telegraph, скорее всего покинут Юнайтед нападающий Алексис Санчес, полузащитники Хуан Мата и Андер Эррера, а также оборонцы Антонио Валенсия, Маттео Дармиан и Маркос Рохо.

Сообщалось, что МЮ изучает возможность обмена своего ведущего полузащитника Поля Погба на звезд Реала - нападающего Гарета Бэйла и защитника Рафаэля Варана.