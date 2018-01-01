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Манчестер Сити закрепил лидерство, команда Ярмоленко одержала победу. Результаты матчей чемпионата Англии - видео

Сегодня, 00:18
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Манчестер Сити набрал 41 очко

Состоялись четыре матча 15 тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити на выезде победил Уотфорд 2:1. В первом тайме Сане откликнулся на прострел Мареза, а во второй половине встречи уже Марез замкнул прострел в исполнении Габриэля Жезуса, удвоив преимущество. В конце матча Уотфорд благодаря голу Дукуре восстановил интригу, но гости не потеряли три очка.

Благодаря победе Манчестер Сити набрал 41 очко, оторвавшись на 5 пунктов от Ливерпуля, который свой матч в туре сыграет завтра, 5 декабря. Украинский хавбек "горожан" Александр Зинченко пропустил игру из-за перелома носа, который он заработал в матче прошлого тура против Борнмута.

Вторую победу подряд с тремя забитыми голами одержала команда украинца Андрея Ярмоленко - Вест Хэм. В прошлом туре лондонцы забили три гола Ньюкасла, а в этот раз столько же отгрузили Кардиффу, победив 3:1.

Уотфорд - Манчестер Сити - 1:2
Голы: Дукуре, 85 - Сане, 40, Марез, 51

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Вест Хэм - Кардифф - 3:1
Голы: Перес, 49, 54, Антонио, 61 - Мерфи 90

Брайтон - Кристал Пэлас - 3:1
Голы: Мюррей, 24 (пен), Балогун, 31 Андони, 45 - Миливоевич, 81 (пен)
Удаление: Даффи, 28

Борнмут - Хаддерсфилд - 2:1
Голы: Уилсон, 52, Фрейзер, 22 - Конголо, 38

Таблица сайта Myscore.com.ua

В предыдущем туре английской Премьер-лиги Манчестер Сити победил Борнмут 3:1, а Вест Хэм разгромил на выезде Ньюксал 3:0.

НВ

Теги:   Вест Хэм Английская Премьер-лига Манчестер Сити Футбол

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