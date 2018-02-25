Зинченко выиграл первый трофей в карьере вместе с Манчестер Сити

Манчестер Сити в пятый раз в истории выиграл Кубок английской лиги

Манчестер Сити стал победителем Кубка английской лиги-2018, в финале обыграв лондонский Арсенал.

"Горожане" открыли счет на 18-й минуте. Клаудио Браво отдал передачу от своих ворот на Агуэро, а тот убежал от защитников Арсенала и перебросил Оспину. Перед самым перерывом аргентинец мог удваивать счет, но не попал в дальний угол ворот.

В начале второго тайма Арсенал имел шанс выровнять цифры на табло после ошибки Браво на выходе, но Обамеянг добрался до мяча только с нарушением правил. Спустя четыре минуты после этого момента Манчестер Сити удвоил преимущество: Компани подправил мяч в ворота после удара издали.

На 65-й минуте "Горожане" довели счет до крупного. Сильва получил мяч в штрафной и с разворота отправил его в сетку. Как оказалось, этот гол стал последним в матче.

3:0 - Манчестер Сити взял первый трофей в сезоне. Для "Горожан" эта победа стала пятой в истории в Кубке английской лиги. В последний раз Сити выигрывал этот трофей в 2016 году.

Отметим, что этот титул стал первым в карьере для полузащитника Манчестер Сити Александра Зинченко, который хоть и провел весь финал в запасе, сыграл в Кубке лиги до этого в четырех матчах.

Арсенал — Манчестер Сити 0:3

Голы: Агуэро, 19, Компани, 58, Д. Сильва, 65

Арсенал: Оспина — Чемберс (Уэлбек, 66), Косельни, Мустафи — Бельерин, Уилшир, Джака, Монреаль (Колашинац, 26) — Озил, Рэмси (Ивоби, 73) — Обамеянг

Манчестер Сити: Браво - Уокер, Компани, Отаменди, Данило — Фернандиньо (Б. Силва, 52), Де Брюйне, Гюндоган — Д. Сильва, Агуэро (Фоден, 89), Сане (Жезус, 77)

Предупреждения: Бельерин, Рэмси, Чемберс, Уилшир — Фернандиньо, Компани

Напомним, ранее в матче чемпионата Англии Манчестер Юнайтед обыграл Челси и вернулся на второе место в турнирной таблице.

НВ