Манчестер Сити впервые в истории завоевал три английских трофея за сезон
Английский клуб Манчестер Сити стал первой в истории мужской командой, которая за сезон завоевала три трофея в стране.
Клуб из Манчестер выиграл чемпионат, Кубок Англии и Кубок английской лиги.
В 2007 году такого же результата добилась женская команда лондонского Арсенала.
Напомним, в субботу, 18 мая, Манчестер Сити разгромил Уотфорд со счетом 6:0 в финале Кубка Англии.
Ранее клуб завоевал чемпионский титул английской Премьер-лиги.
В конце февраля Манчестер Сити стал победителем Кубка английской лиги, обыграв в серии пенальти Челси (0:0, 4:3 по пенальти).