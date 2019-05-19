Манчестер Сити впервые в истории завоевал три английских трофея за сезон Сегодня, 00:41 825 Цей матеріал також доступний українською Reuters/John Sibley 18 мая Манчестер Сити выиграл Кубок Англии Reuters/John Sibley

Английский клуб Манчестер Сити стал первой в истории мужской командой, которая за сезон завоевала три трофея в стране.

Клуб из Манчестер выиграл чемпионат, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

В 2007 году такого же результата добилась женская команда лондонского Арсенала.

Напомним, в субботу, 18 мая, Манчестер Сити разгромил Уотфорд со счетом 6:0 в финале Кубка Англии.

Ранее клуб завоевал чемпионский титул английской Премьер-лиги.

В конце февраля Манчестер Сити стал победителем Кубка английской лиги, обыграв в серии пенальти Челси (0:0, 4:3 по пенальти).