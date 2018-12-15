Манчестер Сити вернулся на вершину, Тоттенхэм дожал Бернли. Результаты матчей чемпионата Англии - видео
Сегодня, 15 декабря, состоялись семь матчей английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити одолел на своем поле Эвертон со счетом 3:1 и минимум до завтра вернулся на первую строчку турнирной таблицы. После двух голов Габриэля Жезуса нападающий ливерпульского клуба Кэлверт-Льюин возобновил интригу в матче, но уже через четыре минуты Стерлинг снова сделал преимущество "горожан" в два мяча.
Завтра, 16 декабря, Ливерпуль снова может стать лидером, если обыграет на своем поле Манчестер Юнайтед.
Лондонский Тоттенхэм в непростом поединке победил Бернли. "Шпоры" только на последних минутах сумели вырвать три очка, когда Эриксен получил пас от Кейна и с близкого расстояния расстрелял ворота соперника.
Команда украинца Андрея Ярмоленко, который восстанавливается от травмы, Вест Хэм на выезде обыграл аутсайдера чемпионата Фулхэм 2:0 и поднялся на девятое место чемпионата.
Манчестер Сити - Эвертон - 3:1
Голы: Жезус, 22, 50, Стерлинг, 69 - Кэлверт-Льюин, 65
Обзор матча
Кристал Пэлас - Лестер - 1:0
Гол: Миливоевич, 39
Тоттенхэм - Бернли - 1:0
Гол: Эриксен, 90+1
Обзор матча
Уотфорд - Кардифф - 3:2
Голы: Деулофеу, 16 Холебас, 52, Кина, 68 - Хойлетт, 80, Рейд, 82
Вулверхэмптон - Борнмут - 2:0
Гол: Хименес, 12, Кавалейру, 90+4
Хаддерсфилд - Ньюкасл - 0:1
Гол: Рондон, 55
Фулхэм - Вест Хэм - 0:2
Голы: Снодграсс, 17, Антонио, 29
Турнирное положение
Таблица сайта Myscore.com.ua
На днях Манчестер Сити и Тоттенхэм пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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