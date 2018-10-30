30 октября 2018, вторник

Манчестер Сити вернул лидерство в чемпионате Англии - видео

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Рияд Марез принес Манчестер Сити победу над Тоттенхэмом

Рияд Марез принес Манчестер Сити победу над Тоттенхэмом

Манчестер Сити обыграл Тоттенхэм в заключительном матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.

Единственный гол в этом матче был забит в самом дебюте: Стерлинг ворвался в штрафную и прострелил на Мареза, который переправил мяч в пустые ворота.

До конца матча Тоттенхэм, несмотря на игровое преимущество, так и не смог отыграться.

Благодаря этой победе Манчестер Сити догнал Ливерпуль в турнирной таблице чемпионата Англии, но опережает мерсисайдцев по дополнительным показателям.

Тоттенхэм — Манчестер Сити 0:1
Гол: Марез, 6.

Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Тоби, Санчес, Дэвис — Сиссоко, Дайер (Уинкс, 67), Дембеле (Алли, 75) — Ламела, Кейн, Моура (Эриксен, 81).

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Ляпорт, Менди — Д. Силва (Компани, 89), Фернандиньо, Б. Силва — Марез (Жезус, 90+2), Агуэро (де Брюйне, 71), Стерлинг.

Предупреждения: Моура, Дэвис — Ляпорт, Фернандиньо.

Накануне в 10-м туре чемпионата Англии Ливерпуль разгромил Кардифф (4:1), а Вест Хэм без Ярмоленко упустил победу в матче с Лестером (1:1). Позже Челси разгромил Бернли, а Манчестер Юнайтед на своем поле одолел Эвертон.

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