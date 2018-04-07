Манчестер Сити упустил шанс досрочно стать чемпионом Англии, уступив принципиальному сопернику

Манчестер Сити упустил шанс досрочно выиграть чемпионат Англии сезона-2017/18, в 33-м туре на своем поле уступив принципиальному сопернику Манчестер Юнайтед.

Первый тайм не предвещал беды для "Горожан", которые за первые полчаса забили дважды. Сначала Венсан Компани поразил ворота Давида Де Хеа ударом головой после розыгрыша углового, а затем Илкай Гюндоган ударом с разворота удвоил счет.

После перерыва игра развернулась на 360 градусов. Сначала Поль Погба за две минуты сравнял счет, а еще спустя четверть часа Крис Смоллинг вывел Юнайтед вперед. Дальше пошла нервная игра с множеством желтых карточек, но моментов у ворот Де Хеа больше не возникало.

В концовке у Сити был шанс сравнять счет после розыгрыша углового, но "Красных дьяволов" спасла штанга.

Преимущество Сити над Юнайтед сократилось до 13 очков, и чемпионство "Горожан" откладывается как минимум до следующего тура.

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 2:3

Голы: Компани, 25, Гюндоган, 31 — Погба, 53, 55, Смоллинг, 69.

Манчестер Сити: Эдерсон — Данило, Компани, Отаменди, Делф — Фернандиньо, Гюндоган (Агуэро, 76), Д. Силва (Де Брюйне, 72) — Б. Силва (Жезус, 72), Стерлинг, Сане.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Смоллинг, Байи, Янг — Матич, Эррера (Линделеф, 90+4) — Лингард (Мактоминей, 85), Погба, Санчес (Решфорд, 82) — Лукаку.

Предупреждения: Стерлинг, Фернандиньо, Агуэро, Данило, Компани, Жезус — Эррера, Лукаку, Погба.

Среди других результатов игрового дня отметим нулевую ничю Эвертона и Ливерпуля в мерсисайдском дерби, а также выездную победу Тоттенхэма над Сток Сити.

Эвертон – Ливерпуль 0:0

Сток Сити – Тоттенхэм 1:2

Голы: Диуф, 57 – Эриксен, 52, 63

Лестер – Ньюкасл 1:2

Голы: Варди, 83 – Шелви, 18, Перес, 75

Борнмут – Кристал Пэлас 2:2

Голы: Муссе, 65, Кинг, 89 – Миливоевич, 47, Заа, 75

Брайтон – Хаддерсфилд 1:1

Голы: Лессль, 29 (в свои ворота) – Мунье, 32

Уотфорд – Бернли 1:2

Голы: Перейра, 61 – Воукс, 70, Корк, 73

Вест Бром – Суонси 1:1

Голы: Родригес, 54 – Абрахам, 75

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Отметим, что Манчестер Сити и Ливерпуль встречаются в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первая игра двухматчевого противостояния закончилась победой мерсисайдцев со счетом 3:0.

НВ