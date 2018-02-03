Манчестер Сити упустил победу, Арсенал разгромил Эвертон. Результаты матчей чемпионата Англии

3 февраля состоялись первые матчи 26-го тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити, несмотря на 20 ударов и 71% владения мячом, не смог удержать победу над Бернли. После игры тренер Сити Пеп Гвардиола назвал соперника "самой британской командой", намекая на стиль игры соперника. Так или иначе горожане прерывали свою победную серию, в ходе которой они, забивая первыми, побеждали в 25 играх подряд.

Зинченко весь матч провел на скамейке запасных, а отличился как раз подменявший его Данило. Бернли же своего шанса ждал очень долго - Гудмунссон сравнял счет аж на 82-й минуте. После этого камеры выхватили лицо Рахима Стерлинга, который десятью минутами ранее упустил невероятный момент, не попав с нескольки метров в пустые ворота.

Бернли – Ман Сити 1:1

Гол: Гудмундссон, 82 — Данило, 22

Бернли: Поуп – Бардсли (Лоутон, 46), Лонг, Ми, Тейлор – Леннон, Корк, Хендрик, Гудмундссон – Барнс, Воукс.

Ман Сити: Эдерсон – Уокер, Компани, Отаменди, Данило – Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган – Б. Силва, Агуэро, Стерлинг (Диас, 74).

Манчестер Юнайтед реабилитировался после безвольного поражения от "шпор" в прошлом туре. В гости к "красным дьяволам" приехал Хаддерсфилд, который за всю игру ни разу не пробил в створ ворот де Хеа.

Свою голевую засуху прервал Ромелу Лукаку, а Алексис Санчес забил дебютный гол за новую команду, добив свой же нереализованный пенальти.

Манчестер Юнайтед — Хаддерсфилд 2:0

Голы: Лукаку, 55, Санчес, 68

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Валенсия, Смоллинг, Рохо, Шоу – Матич, Мактоминей – Мата (Рашфорд, 71), Лингард (Погба, 65), Санчес – Лукаку (Мартиаль, 77).

Хаддерсфилд: Лессль – Занка, Шиндлер (Хефеле, 59), Конголо – Хадерджонаж, Хогг, Биллинг (Муй, 33), Смит – Куанер, ван ла Парра (Инс, 69) – Депуатр.

Эвертон ничего не смог поделать с Арсеналом. То ли канониры разозлились после поражения в Уэльсе в прошлом туре, то ли их мотивировали слова тренера соперников (Сэм Эллардайс заявил, что у Арсенала "очень слабая защитная линия").

Так или иначе, игра была сделана еще до конца первого тайма, который закончился со счетом 4:0. Дебютировавший в основе Генрих Мхитарян отметился ассистами на Рэмзи и Обамеянга - еще одно приобретение канониров.

Во втором тайме вышедший на замену Доминик Кальверт-Льюин смог забить гол престижа, но на большее Эвертон не замахнулся. Вместо этого Рэмзи, при полном попустительстве защиты "ирисок", оформил хет-трик.

Арсенал - Эвертон 5:1

Голы: Рэмзи, 6, 19, 75, Косьельны, 14, Обамеянг, 37 - Кальверт-Льюин, 64

Остальные поединки:

Борнмут - Сток Сити 2:1

Голы: Кинг, 70, Муссе, 79 - Шачири, 5

Брайтон - Вест Хэм 3:1

Голы: Маррей, 8, Искердо, 59, Гросс, 75 - Чичарито, 30

Вест Бромвич - Саутгемптон 2:3

Голы: Хегази, 4, Рондон, 72 - Лемина, 40, Стивенс, 43, Уорд-Прауз, 53

Лестер - Суонси 1:1

Голы: Варди, 17 - Фернандес, 53

Турнирная таблица:

Турнирная таблица официального сайта УЕФА

В прошлом туре Тоттенхэм забил самый быстрый гол в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.