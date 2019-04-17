Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:3. События по минутам матча Лиги чемпионов Вчера, 23:55 2775 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Paul Childs Манчестер Сити нужна победа с разницей в два мяча Reuters/Paul Childs

НВ следит за ответной игрой четвертьфинала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Тоттенхэмом, а также событиями вокруг нее. Начало - в 22.00 по киевскому времени.



Стартовые составы:

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Компани, Лапорт, Менди - Давид Сильва, Гюндоган, де Брейне - Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг

Тоттенхэм: Льорис - Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Роуз - Сиссоко, Ваньяма - Алли, Эриксен, Лукас Моура - Сон Хын Мин

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Манчестере на стадионе Этихад, начнется 17 апреля в 22.00 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на телеканале Футбол 2.

Манчестер Сити: выйдет в полуфинал, если выиграет с разницей в два гола (победа 1:0 переведет игру в дополнительное время). Клуб выиграл группу, в которую также попали Лион, Шахтер и Хоффенхайм, после чего прошел в 1/8 финала Шальке.

Подходит к игре с серией из одного поражения в 16-ти поединках всех турниров при 15-ти победах. По итогам 34-го тура занимает второе место в английской Премьер-лиге с отставанием в два очка от лидера при игре в запасе;

Не сможет рассчитывать на неосновного вратаря Клаудио Браво (травма).

Тоттенхэм: выйдет в полуфинал, если выиграет, сыграет вничью или уступит с разницей в один гол, за исключением счета 0:1. Клуб занял второе место в группе, где проиграл первое Барселоне, но обошел Интер и ПСВ, после чего прошел в 1/8 финала Боруссию Дортмунд;

Подходит к игре с серией из четырех побед в девяти поединках всех турниров. По итогам 34-го тура занимает третье место в английской Премьер-лиге с отрывом в один балл от четвертой и пятой позиции;

Не сможет рассчитывать на оборонца Сержа Орье, полузащитников Эрика Дайера и Эрика Ламелу и нападающего Харри Кэйна (травмы).

Статистика знает 158 официальных матчей между командами. В 61-м случае сильнее был Тоттенхэм, в 62-х - Манчестер Сити. 35 раз победитель не был определен.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Манчестер Сити является фаворитом матча - его победа оценивается коэффициентом 1,30, его проход - коэффициентом 1,57, выигрыш Тоттенхэма - коэффициентом 10,00, его проход - коэффициентом 2,25, ничья - коэффициентом 5,50.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Финальный свисток! Тоттенхэм - в полуфинале! Фантастика!

90+6 минута. Тоттенхэм в контратаке едва не забил в ворота Сити

НЕТ! Арбитр отменяет гол после просмотра повтора - офсайд!

90+3 минута. Сити забивает пятый мяч!!! Стерлинг забивает после обрезки Эриксена!

90+1 минута. Арбитр добавляет пять минут!

90+1 минута. Замена у гостей в обороне: Давинсон Санчес меняет Роуза

88 минута. Сити настойчиво ищет пути к воротам защищающегося всеми силами соперника

86 минута. Гюндоган мог забить пятый мяч в ворота Тоттенхэма после сброса от Сане, но не попал в ворота с острого угла ударом в упор!

83 минута. Новый игрок появляется и у Сити: вместо защитника Менди выходит атакующий полузащитник Лерой Сане

81 минута. Замена у гостей: Бен Дэвис меняет Лукаса Моуру - вместо полузащитника выходит фланговый оборонец

80 минута. Льорис спасает Тоттенхэм после удара Агуэро, который отозвался на подачу с фланга!

78 минута. Хозяева ринулись в атаку и заработали угловой, после исполнения которого Гюндоган пробил неточно

77 минута. Тоттенхэм едва не забил четвертый мяч. В ответ Сити попытался уйти в контратаку, но ее ценой фола прервал Ваньяма, за что получил желтую карточку

И все-таки гол! Рефери Чакыр не увидел игры рукой у Льоренте - похоже, этого и не было

73 минута. Льоренте забивает столь важный третий мяч Тоттенхэма! Но арбитр пошел смотреть видеоповтор...

72 минута. Сон опасно вываливался к воротам Сити, но Эдерсон успел опередить соперника!

71 минута. Де Брейне неудачно выполнил штрафной - мяч прилетел в руки Льорису

70 минута. Агуэро заработал опасный штрафной недалеко от ворот Тоттенхэма

69 минута. Фернандиньо сбил соперника в центре поля, после чего едва не случилась мини-стычка, но арбитр ее пресек

66 минута. Хозяева закономерно перешли на игру вторым номером, но при каждой возможности пытаются убежать в контратаку

63 минута. Первая замена у Сити: вместо Давида Сильвы вышел центральный полузащитник Фернандиньо

62 минута. Хозяева не останавливаются, пытаясь забить еще один мяч

Агуэро забивает четвертый мяч! Сити удваивает перевес! Де Брейне классно обошел пару соперников и отличным разрезным пасом нашел нападающего, который ударом под ближнюю стойку установил нужный манкунианцам результат

58 минута. Льоренте едва не забил в ворота Сити после подачи слева - Эдерсон парировал его удар. Перед этим Сон едва не вышел тет-а-тет с вратарем соперника! Лондонцы огрызаются

56 минута. Сити продолжает атаковать - Тоттенхэм с трудом защищается

54 минута. Льорис спасает снова гостей от гола - де Брейне пробивал из-за пределов штрафной! Перед этим Роуз заработал желтую карточку за то, что сбил соперника у своей штрафной

52 минута. Сити не останавливается, и Уокер заработал угловой

50 минута. Опасно у ворот Тоттенхэма! После прострела слева Стерлинг пробил с линии вратарской - Льорис оказался на месте!

49 минута. Де Брейне пробил выше ворот со стандарта - слишком сильно бельгиец поднял мяч

48 минута. Хозяева перешли в наступление и заработали опасный штрафной у владений гостей

47 минута. Второй тайм начинается с продолжительного владения мячом игроками Манчестер Сити

Матч возобновился!

Перерыв!

45+3 минута. Тайм заканчивается в атаках хозяев, но Тоттенхэм держится

45+1 минута. Арбитр добавил три минуты к первому тайму

45 минута. Де Брейне пробивал издалека - Льорис на месте

43 минута. Сон едва не оформил хет-трик! Кореец пробивал с левого угла штрафной в дальний угол, но не попал!

41 минута. Полузащитника меняет нападающий Фернандо Льоренте

40 минута. Сиссоко не может сам покинуть поле - арбитр указал врачам Сити вынести носилки. И все же, они не потребовались, но за медленный уход с поля француз получил предупреждение

39 минута. Бернарду Силва пытался с углового низом найти передачей Агуэро в чужой штрафной, но катнул сферу за лицевую линию

38 минута. Сиссоко снова на газоне - похоже, все-таки было повреждение у полузащитника Тоттенхэма, а значит потребуется замена

37 минута. Острая атака прошла у хозяев, но Агуэро не сумел пробить и заработал угловой

36 минута. Тем не менее, француз поднялся, и с ним все в порядке

35 минута. Де Брейне столкнулся с Сиссоко в центре поля, и последнему, похоже, нужна помощь.

32 минута. Напомним, что для выхода в полуфинал хозяевам нужна победа с разницей в два мяча

30 минута. Гости, однако, тоже все понимают, и теперь сами отошли назад, выманивая на себя Сити. Команды больше не хотят рисковать так, как это было в первые четверть часа игры

27 минута. Хозяева перешли на игру вторым номером, чтобы не лезть на рожон и при этом найти свой момент на контратаке в надежде, что вытянут оппонентов на свои ворота

23 минута. Лондонцы стремятся вновь сразу же ответить сопернику, перейдя в наступление, но пока что это не получается

21 минута. Стерлинг снова выводит Сити вперед! Бернарду Силва тонко отдал справа забегающему де Брейне, который прострелил на дальнюю стойку, которую замкнул форвард манкунианцев - 3:2!

20 минута. Ответ Тоттенхэма - Эриксен пальнул с левой издалека, но сфера ушла выше рамки хозяев

18 минута. Бернарду Силва пытался попасть со стандарта в левую девятку, но пробил выше

18 минута. Уокер заработал опасный штрафной для Сити

14 минута. Сити, пришедший в себя после второго забитого мяча, пытается нагнетать ситуацию у чужих ворот

11 минута. 2:2! Сумасшедший матч! Хозяева нашли передачей Бернарду Силву, и тот, войдя в штрафную по правому полуфлангу, от голкипера гостей Уго Льориса попал в правый нижний угол

10 минута. 1:2! Тоттенхэм впереди! Снова обрезался Лапорт, после чего прошла контратака гостей, и Сон обводящим ударом с линии штрафной забивает под правую стойку!

7 минута. Тоттенхэм сравнивает счет! Сон отличается голом! Обрезка в центре поля привела к тому, что Алли не нашел разрезающей передачей партнера, но Лапорт отбил прямо на Сона, который пробил под вратарем соперника!

5 минута. Сити пытается увеличить свой перевес, но соперник умело защищается

Сити открывает счет! 1:0! Классный выпад хозяев завершился передачей де Брейне на левый край штрафной, откуда Стерлинг эффектным обводящим ударом поразил цель!

2 минута. После заброса из глубины Бернарду Силва сбил Роуза - штрафной в пользу гостей

Матч начался!

Команды уже на поле и слушают гимн Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы:



Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Компани, Лапорт, Менди - Давид Сильва, Гюндоган, де Брейне - Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг



Тоттенхэм: Льорис - Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Роуз - Сиссоко, Ваньяма - Алли, Эриксен, Лукас Моура - Сон Хын Мин

