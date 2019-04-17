Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:2. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Сегодня, 22:21 696 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Paul Childs Манчестер Сити нужна победа с разницей в два мяча Reuters/Paul Childs

НВ следит за ответной игрой четвертьфинала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Тоттенхэмом, а также событиями вокруг нее. Начало - в 22.00 по киевскому времени.



Стартовые составы:

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Компани, Лапорт, Менди - Давид Сильва, Гюндоган, де Брейне - Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг

Тоттенхэм: Льорис - Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Роуз - Сиссоко, Ваньяма - Алли, Эриксен, Лукас Моура - Сон Хын Мин

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Манчестере на стадионе Этихад, начнется 17 апреля в 22.00 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на телеканале Футбол 2.

Манчестер Сити: выйдет в полуфинал, если выиграет с разницей в два гола (победа 1:0 переведет игру в дополнительное время). Клуб выиграл группу, в которую также попали Лион, Шахтер и Хоффенхайм, после чего прошел в 1/8 финала Шальке.

Подходит к игре с серией из одного поражения в 16-ти поединках всех турниров при 15-ти победах. По итогам 34-го тура занимает второе место в английской Премьер-лиге с отставанием в два очка от лидера при игре в запасе;

Не сможет рассчитывать на неосновного вратаря Клаудио Браво (травма).

Тоттенхэм: выйдет в полуфинал, если выиграет, сыграет вничью или уступит с разницей в один гол, за исключением счета 0:1. Клуб занял второе место в группе, где проиграл первое Барселоне, но обошел Интер и ПСВ, после чего прошел в 1/8 финала Боруссию Дортмунд;

Подходит к игре с серией из четырех побед в девяти поединках всех турниров. По итогам 34-го тура занимает третье место в английской Премьер-лиге с отрывом в один балл от четвертой и пятой позиции;

Не сможет рассчитывать на оборонца Сержа Орье, полузащитников Эрика Дайера и Эрика Ламелу и нападающего Харри Кэйна (травмы).

Статистика знает 158 официальных матчей между командами. В 61-м случае сильнее был Тоттенхэм, в 62-х - Манчестер Сити. 35 раз победитель не был определен.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Манчестер Сити является фаворитом матча - его победа оценивается коэффициентом 1,30, его проход - коэффициентом 1,57, выигрыш Тоттенхэма - коэффициентом 10,00, его проход - коэффициентом 2,25, ничья - коэффициентом 5,50.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

35 минута. Де Брейне столкнулся с Сиссоко в центре поля, и последнему, похоже, нужна помощь

32 минута. Напомним, что для выхода в полуфинал хозяевам нужна победа с разницей в два мяча

30 минута. Гости, однако, тоже все понимают, и теперь сами отошли назад, выманивая на себя Сити. Команды больше не хотят рисковать так, как это было в первые четверть часа игры

27 минута. Хозяева перешли на игру вторым номером, чтобы не лезть на рожон и при этом найти свой момент на контратаке в надежде, что вытянут оппонентов на свои ворота

23 минута. Лондонцы стремятся вновь сразу же ответить сопернику, перейдя в наступление, но пока что это не получается

21 минута. Стерлинг снова выводит Сити вперед! Бернарду Силва тонко отдал справа забегающему де Брейне, который прострелил на дальнюю стойку, которую замкнул форвард манкунианцев - 3:2!

20 минута. Ответ Тоттенхэма - Эриксен пальнул с левой издалека, но сфера ушла выше рамки хозяев

18 минута. Бернарду Силва пытался попасть со стандарта в левую девятку, но пробил выше

18 минута. Уокер заработал опасный штрафной для Сити

14 минута. Сити, пришедший в себя после второго забитого мяча, пытается нагнетать ситуацию у чужих ворот

11 минута. 2:2! Сумасшедший матч! Хозяева нашли передачей Бернарду Силву, и тот, войдя в штрафную по правому полуфлангу, от голкипера гостей Уго Льориса попал в правый нижний угол

10 минута. 1:2! Тоттенхэм впереди! Снова обрезался Лапорт, после чего прошла контратака гостей, и Сон обводящим ударом с линии штрафной забивает под правую стойку!

7 минута. Тоттенхэм сравнивает счет! Сон отличается голом! Обрезка в центре поля привела к тому, что Алли не нашел разрезающей передачей партнера, но Лапорт отбил прямо на Сона, который пробил под вратарем соперника!

5 минута. Сити пытается увеличить свой перевес, но соперник умело защищается

Сити открывает счет! 1:0! Классный выпад хозяев завершился передачей де Брейне на левый край штрафной, откуда Стерлинг эффектным обводящим ударом поразил цель!

2 минута. После заброса из глубины Бернарду Силва сбил Роуза - штрафной в пользу гостей

Матч начался!

Команды уже на поле и слушают гимн Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы:



Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Компани, Лапорт, Менди - Давид Сильва, Гюндоган, де Брейне - Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг



Тоттенхэм: Льорис - Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Роуз - Сиссоко, Ваньяма - Алли, Эриксен, Лукас Моура - Сон Хын Мин

