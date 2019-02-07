Манчестер Сити стал лидером английской Премьер-лиги - видео
Манчестер Сити в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги победил на выезде Эвертон и поднялся на первое место.
Гости с самого начала игры принялись нагнетать обстановку у чужих ворот, но добились своего только в добавленное к первому тайму время. Давид Сильва выполнил подачу, на которую отозвался Эмерик Лапорт и ударом головой отправил снаряд в сетку.
После перерыва Эвертон попытался ответить сопернику, но тот, в целом, контролировал ситуацию на поле. В итоге повторился сценарий первого тайма.
В добавленное к основному время Габриэл Жезуш выбежал на свидание с вратарем хозяев Джорданом Пикфордом и, пусть не сразу, но отправил сферу в ворота.
Победа позволила Манчестер Сити обойти Ливерпуль и выбраться на вершину турнирной таблице по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (у команд равное количество очков). Вместе с тем, у конкурента еще есть один матч в запасе.
Эвертон — Манчестер Сити 0:2
Голы: Лапорт, 45+2, Жезуш, 90+8
Голы и обзор матча Эвертон - Манчестер Сити
Турнирная таблица
Ранее Ливерпуль оступился в рамках 25-го тура, сыграв на выезде вничью 1:1 против Вест Хэма Андрея Ярмоленко.