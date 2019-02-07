Манчестер Сити стал лидером английской Премьер-лиги - видео Сегодня, 00:19 244 Цей матеріал також доступний українською EPA Манчестер Сити стал лидером, но сыграл на один матч больше, чем Ливерпуль EPA

Манчестер Сити в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги победил на выезде Эвертон и поднялся на первое место.



Гости с самого начала игры принялись нагнетать обстановку у чужих ворот, но добились своего только в добавленное к первому тайму время. Давид Сильва выполнил подачу, на которую отозвался Эмерик Лапорт и ударом головой отправил снаряд в сетку.

После перерыва Эвертон попытался ответить сопернику, но тот, в целом, контролировал ситуацию на поле. В итоге повторился сценарий первого тайма.

В добавленное к основному время Габриэл Жезуш выбежал на свидание с вратарем хозяев Джорданом Пикфордом и, пусть не сразу, но отправил сферу в ворота.

Победа позволила Манчестер Сити обойти Ливерпуль и выбраться на вершину турнирной таблице по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (у команд равное количество очков). Вместе с тем, у конкурента еще есть один матч в запасе.

Эвертон — Манчестер Сити 0:2

Голы: Лапорт, 45+2, Жезуш, 90+8

Голы и обзор матча Эвертон - Манчестер Сити

Турнирная таблица

Фото: Myscore.com.ua

Ранее Ливерпуль оступился в рамках 25-го тура, сыграв на выезде вничью 1:1 против Вест Хэма Андрея Ярмоленко.