Манчестер Сити совершил первую громкую покупку в летнее трансферное окно

Манчестер Сити объявил о подписании полузащитника Лестера и сборной Алжира Рияда Мареза.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 27-летним футболистом подписан на пять лет. Сумма сделки не разглашается, но, по информации британских СМИ, она составила 60 миллионов евро.

В Манчестер Сити Марез будет играть под 26-м номером, который ему принадлежал и в Лестере.

Марез входил в шорт-лист главного тренера "Горожан" Хосепа Гвардиолы. Манчестер Сити также всерьез претендует на подписание Юлиана Вайгля из Боруссии Дортмунд, Жана-Мишеля Сери из Ниццы и Жоржиньо из Наполи.

На прошлой неделе появилась информация, что Манчестер Сити договорился с Вулверхэмптоном о продаже украинского полузащитника Александра Зинченко за 18 миллионов евро.