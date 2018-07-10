11 июля 2018, среда

Манчестер Сити совершил первую громкую покупку в летнее трансферное окно

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Манчестер Сити усилился Риядом Марезом
Фото: ФК Манчестер Сити

Манчестер Сити усилился Риядом Марезом

Манчестер Сити объявил о подписании полузащитника Лестера и сборной Алжира Рияда Мареза.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 27-летним футболистом подписан на пять лет. Сумма сделки не разглашается, но, по информации британских СМИ, она составила 60 миллионов евро.

В Манчестер Сити Марез будет играть под 26-м номером, который ему принадлежал и в Лестере.

Марез входил в шорт-лист главного тренера "Горожан" Хосепа Гвардиолы. Манчестер Сити также всерьез претендует на подписание Юлиана Вайгля из Боруссии Дортмунд, Жана-Мишеля Сери из Ниццы и Жоржиньо из Наполи.

На прошлой неделе появилась информация, что Манчестер Сити договорился с Вулверхэмптоном о продаже украинского полузащитника Александра Зинченко за 18 миллионов евро.

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