07 ноября 2018, среда

Манчестер Сити - Шахтер. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

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Шахтер занимает последнее место в группе после четырех туров

Шахтер занимает последнее место в группе после четырех туров

НВ следит за игрой четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится завтра, 7 ноября, в 22.00 по киевскому времени.

Когда и где смотреть матч Манчестер Сити - Шахтер

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Стоунз, Лапорт, Менди - Фернандиньо, Давид Сильва, Бернарду Силва - Марез, Агуэро, Стерлинг

Шахтер: Пятов - Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Майкон, Степаненко - Веллингтон Нем, Алан Патрик, Тайсон - Мораес

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Манчестере на стадионе Этихад, начнется 7 ноября в 22.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

Шахтер: занимает последнее, четвертое место в группе F Лиги чемпионов с двумя очками после ничьих с Хоффенхаймом (дома), Лионом (в гостях) и поражения от Манчестер Сити (на своем поле). Команда подходит к игре с трехматчевой победной серией во всех турнирах. Коллектив не сможет рассчитывать из-за травм на оборонца Ивана Ордеца и полузащитника Фернандо.

Манчестер Сити: занимает первое место в группе F Лиги чемпионов с шестью очками после поражения от Лиона (дома), побед над Хоффенхаймом (в гостях) и Шахтером (на выезде). Команда подходит к игре с 10-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при девяти победах. Коллектив не сможет рассчитывать из-за травм на защитника Эльякима Мангала и основного полузащитника Кевина де Брейне.

Статистика знает три матча между этими командами, которые состоялись в групповом этапе Лиги чемпионов прошлого и нынешнего сезонов. Сити победил 2:0 дома в первой игре, Шахтер выиграл 2:1 в ответном поединке год назад, но в текущей кампании чемпион Украины уступил дома 0:3.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Манчестер Сити является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 1,10, тогда как выигрыш Шахтера оценивается в 23,00, а ничья - в 11,00.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

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