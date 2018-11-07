Манчестер Сити - Шахтер. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

НВ следит за игрой четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится завтра, 7 ноября, в 22.00 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Стоунз, Лапорт, Менди - Фернандиньо, Давид Сильва, Бернарду Силва - Марез, Агуэро, Стерлинг

Шахтер: Пятов - Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Майкон, Степаненко - Веллингтон Нем, Алан Патрик, Тайсон - Мораес

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Манчестере на стадионе Этихад, начнется 7 ноября в 22.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

Шахтер: занимает последнее, четвертое место в группе F Лиги чемпионов с двумя очками после ничьих с Хоффенхаймом (дома), Лионом (в гостях) и поражения от Манчестер Сити (на своем поле). Команда подходит к игре с трехматчевой победной серией во всех турнирах. Коллектив не сможет рассчитывать из-за травм на оборонца Ивана Ордеца и полузащитника Фернандо.

Манчестер Сити: занимает первое место в группе F Лиги чемпионов с шестью очками после поражения от Лиона (дома), побед над Хоффенхаймом (в гостях) и Шахтером (на выезде). Команда подходит к игре с 10-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при девяти победах. Коллектив не сможет рассчитывать из-за травм на защитника Эльякима Мангала и основного полузащитника Кевина де Брейне.

Статистика знает три матча между этими командами, которые состоялись в групповом этапе Лиги чемпионов прошлого и нынешнего сезонов. Сити победил 2:0 дома в первой игре, Шахтер выиграл 2:1 в ответном поединке год назад, но в текущей кампании чемпион Украины уступил дома 0:3.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Манчестер Сити является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 1,10, тогда как выигрыш Шахтера оценивается в 23,00, а ничья - в 11,00.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Смотрите, как «Шахтер» провел заключительную тренировку перед матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».



Большой фоторепортаж со стадиона «Сити оф Манчестер» ⬇https://t.co/1aH7ataCGC pic.twitter.com/MOZFEyaua9 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 6 ноября 2018 г.

Welcome to Manchester!



Смотрите, как «Шахтер» летел в Великобританию на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».https://t.co/yDuHHgQ47v pic.twitter.com/LdEH2SMqE7 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 6 ноября 2018 г.