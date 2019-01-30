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Манчестер Сити сенсационно проиграл, Бернли прервал победную серию Манчестер Юнайтед. Результаты чемпионата Англии

Сегодня, 00:54
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EPA

Бернли прервал 8-матчевую победную серию Манчестер Юнайтед

Состоялись шесть матчей 24 тура английской Премьер-лиги.

В туре было зафиксировано сразу два неожиданные результаты. Манчестер Юнайтед был близок к поражению, уступая до 88-й минуты Бернли 0:2, но до конца матча все-таки сумел сравнять счет.

Сначала Погба ударом с пенальти сократил разрыв в счете, а в компенсированное арбитром время Линдельоф удачно сыграл на добивании на дальней штанге. Манчестер Юнайтед впервые после восьми побед подряд не сумел победить под руководством нового наставника Оле-Гуннара Сольскьяера.

Не менее сенсационно завершился матч Ньюкасл - Манчестер Сити. "Сороки" пропустили уже на 25-й секунде матча - голкипер Ньюкасла выбежал на перехват, но мяч отскочил к Агуэро, который пробил в пустые ворота.

Однако столь оптимистичное начало превратилось в поражение. На 66-й минуте Рондон сравнял счет, а за 10 минут до окончания основного времени Ритчи ударом с пенальти вывел Ньюкасл вперед - 2:1.

Осечкой конкурентов воспользовался Арсенал, который благодаря голам Обамеянга и Ляказетта победил Кардифф - 2:1.

Вулверхэмптон - Вест Хэм - 3:0
Голы: Саисс, 66, Хименес, 80, 86

Хаддерсфилд - Эвертон - 0:1
Гол: Ришарлисон, 3
Удаление: Динь, 66

Фулхэм - Брайтон - 4:2
Голы: Чемберс, 47, Митрович, 58, 74, Вьетто, 79 - Мюррей, 3, 17

Арсенал - Кардифф - 2:1
Голы: Обамеянг, 66 (пен), Ляказетт, 83 - Мендес-Лейнг, 90

Ньюкасл - Манчестер Сити - 2:1
Голы: Рондон, 66, Ритчи, 80 (пен) - Агуэро, 1

Обзор матча

Манчестер Юнайтед - Бернли - 1:2
Голы: Погба, 88 (пен), Линдельоф, 90+2 - Барнс, 51; Вуд, 81

Обзор матча

Турнирная таблица

Фото: Myscore.com.ua

В прошлом туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед победил Брайтон (2:1), а Челси в лондонском дерби проиграл Арсеналу (0:2).

НВ

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