Манчестер Сити сенсационно проиграл, Бернли прервал победную серию Манчестер Юнайтед. Результаты чемпионата Англии
Состоялись шесть матчей 24 тура английской Премьер-лиги.
В туре было зафиксировано сразу два неожиданные результаты. Манчестер Юнайтед был близок к поражению, уступая до 88-й минуты Бернли 0:2, но до конца матча все-таки сумел сравнять счет.
Сначала Погба ударом с пенальти сократил разрыв в счете, а в компенсированное арбитром время Линдельоф удачно сыграл на добивании на дальней штанге. Манчестер Юнайтед впервые после восьми побед подряд не сумел победить под руководством нового наставника Оле-Гуннара Сольскьяера.
Не менее сенсационно завершился матч Ньюкасл - Манчестер Сити. "Сороки" пропустили уже на 25-й секунде матча - голкипер Ньюкасла выбежал на перехват, но мяч отскочил к Агуэро, который пробил в пустые ворота.
Однако столь оптимистичное начало превратилось в поражение. На 66-й минуте Рондон сравнял счет, а за 10 минут до окончания основного времени Ритчи ударом с пенальти вывел Ньюкасл вперед - 2:1.
Осечкой конкурентов воспользовался Арсенал, который благодаря голам Обамеянга и Ляказетта победил Кардифф - 2:1.
Вулверхэмптон - Вест Хэм - 3:0
Голы: Саисс, 66, Хименес, 80, 86
Хаддерсфилд - Эвертон - 0:1
Гол: Ришарлисон, 3
Удаление: Динь, 66
Фулхэм - Брайтон - 4:2
Голы: Чемберс, 47, Митрович, 58, 74, Вьетто, 79 - Мюррей, 3, 17
Арсенал - Кардифф - 2:1
Голы: Обамеянг, 66 (пен), Ляказетт, 83 - Мендес-Лейнг, 90
Ньюкасл - Манчестер Сити - 2:1
Голы: Рондон, 66, Ритчи, 80 (пен) - Агуэро, 1
Обзор матча
Манчестер Юнайтед - Бернли - 1:2
Голы: Погба, 88 (пен), Линдельоф, 90+2 - Барнс, 51; Вуд, 81
Обзор матча
Турнирная таблица
В прошлом туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед победил Брайтон (2:1), а Челси в лондонском дерби проиграл Арсеналу (0:2).
НВ