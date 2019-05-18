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Манчестер Сити с Зинченко завоевал третий трофей в сезоне

Сегодня, 21:11
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Манчестер Сити с Зинченко завоевал третий трофей в сезоне - фото

REUTERS/David Klein

Манчестер Сити без проблем завоевал Кубок Англии

Манчестер Сити разгромил Уотфорд со счетом 6:0 в финале Кубка Англии и завоевал третий трофей в сезоне.

Манчестер Сити сделал серьезную заявку на победу еще в первом тайме, забив в ворота Уотфорда два гола — отличились Давид Сильва и Рахим Стерлинг.

В начале второго тайма де Брюйне забил третий мяч, после чего Уотфорд окончательно посыпался. Габриэль Жезус и дважды Стерлинг, который в итоге оформил хет-трик, установили разгром 6:0.

Украинский полузащитник «горожан» Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч.

Манчестер Сити — Уотфорд — 6:0

Голы: Д. Сильва, 26 Жезус, 68, де Брюйне, 61, Стерлинг, 38, 81, 88

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко — Марез (де Брюйне, 55), Гюндоган (Сане, 73), Д. Сильва (Стоунз, 79) — Б. Силва, Жезус, Стерлинг.

Уотфорд: Гомес — Фемения, Кэткарт, Мариапа, Олебас — Капу, Дукуре, Перейра (Саксэсс, 66), Хьюз (Клеверли, 73) — Деулофеу (Грей, 66), Дини.

Предупреждение: Д. Сильва — Дукур, Фемения.

Ранее Манчестер Сити завоевал чемпионский титул английской Премьер-лиги.

В конце февраля Манчестер Сити стал победителем Кубка английской лиги, обыграв в серии пенальти Челси (0:0, 4:3 по пенальти).

Теги:   Футбол Александр Зинченко Кубок Англии Манчестер Сити

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