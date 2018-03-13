Манчестер Сити с Зинченко в составе уверенно расправился с аутсайдером. Результаты матчей чемпионата Англии

В понедельник, 12 марта, состоялся последний поединок 30-го тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити без особых проблем одолел сопротивление Сток Сити. Дважды на позиции форварда оказался испанский полузащитник горожан Давид Силва - сначала он замкнул прострел Рахима Стерлинга, а потом забил с паса Габриэля Жезуса.

Во втором тайме Сток был намного ближе к тому, чтобы пропустить, чем забить - Сити спокойно довел игру до победы, параллельно упустив несколько голевых моментов.

Стоит отметить очередное попадание в основной состав украинца Александра Зинченко.

Сток Сити — Манчестер Сити 0:2

Голы: Д. Силва, 10, 50

Сток Сити: Батленд — Бауэр, Зума, Мартинс Инди, Стафилидис — Аллен, Кэмерон (Собхи, 88), Ндиайе — Шакири, Хесе (Крауч, 63), Шупо-Мотинг

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Компани, Отаменди, Зинченко — Фернандиньо, Де Брюйне, Д. Силва — Стерлинг (Б. Силва, 85), Габриэль Жезус (Гюндоган, 90+1), Сане

Накануне в рамках 30-го тура чемпионата Англии по футболу Арсенал прервал серию поражений разгромной победой.

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

НВ