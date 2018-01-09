Манчестер Сити с Зинченко в составе победил в первом полуфинале Кубка английской лиги

Манчестер Сити обыграл Бристоль Сити в первом полуфинале Кубка английской лиги со счетом 2:1.

Пропустив с пенальти в первом тайме от Бобби Рида, "Горожане" вырвали победу во второй половине встречи благодаря забитым мячам Кевина Де Брейне и Серхио Агуэро.

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко в этом матче вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте при счете 1:1.

Ответный матч между этими соперниками состоится на поле Бристоль Сити 23 января.

Манчестер Сити - Бристоль Сити 2:1

Голы: Де Брейне, 55, Агуэро, 90+2 - Рид, 44 (с пенальти)

Манчестер Сити: Браво - Данило, Стоунз, Мангаля, Зинченко (Уокер, 79) - Де Брейне, Гюндоган, Туре (Агуэро, 70) — Стерлинг, Б. Силва, Сане

Бристоль Сити: Филдинг - Райт, Флинт, Бейкер, Магнуссон (Уолш, 73) - Браунхилл, Пэк, Смит, Брайан - Патерсон - Рид

Предупреждения: Флинт, Смит, Брайан

Напомним, в последнем туре чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле обыграл Уотфорд.

НВ