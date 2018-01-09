Манчестер Сити с Зинченко в составе победил в первом полуфинале Кубка английской лиги

Манчестер Сити обыграл Бристоль Сити в первом полуфинале Кубка английской лиги со счетом 2:1.
Пропустив с пенальти в первом тайме от Бобби Рида, "Горожане" вырвали победу во второй половине встречи благодаря забитым мячам Кевина Де Брейне и Серхио Агуэро.
Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко в этом матче вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте при счете 1:1.
Ответный матч между этими соперниками состоится на поле Бристоль Сити 23 января.
Манчестер Сити - Бристоль Сити 2:1
Голы: Де Брейне, 55, Агуэро, 90+2 - Рид, 44 (с пенальти)
Манчестер Сити: Браво - Данило, Стоунз, Мангаля, Зинченко (Уокер, 79) - Де Брейне, Гюндоган, Туре (Агуэро, 70) — Стерлинг, Б. Силва, Сане
Бристоль Сити: Филдинг - Райт, Флинт, Бейкер, Магнуссон (Уолш, 73) - Браунхилл, Пэк, Смит, Брайан - Патерсон - Рид
Предупреждения: Флинт, Смит, Брайан
Напомним, в последнем туре чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле обыграл Уотфорд.
НВ
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