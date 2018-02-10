Манчестер Сити с Зинченко в составе одержал разгромную победу. Результаты матчей чемпионата Англии

В субботу, 10 февраля, состоялись шесть матчей 27-го тура чемпионата Англии по футболу

В центральном матче игрового дня Тоттенхэм на Уэмбли при присутствии рекордных для Премьер-лиги 83 тысяч болельщиков обыграл Арсенал. Исход встречи решил один гол, который в начале второго тайма оформил Харри Кейн с передачи Бэна Девиса.

Победа в этом матче позволила "Шпорам" подняться на третье место в турнирной таблице, обойдя Челси и Ливерпуль, а Арсенал все дальше отдаляется от первой четверки.

Тоттенхэм - Арсенал 1:0

Гол: Кейн, 49

Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис — Дайер, Дембеле — Эриксен, Алли (Ваньяма, 85), Сон Хын Мин (Ламела, 70) — Кейн

Арсенал: Чех — Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль — Эльнени (Ивоби, 65), Джака (Уэлбек, 86) — Озил, Уилшир, Мхитарян (Ляказетт, 65) — Обамеянг

Предупреждения: Ламела, Дайер — Мустафи

Лидер чемпионата Манчестер Сити в отчетном туре на своем поле без проблем разобрался с Лестером. Счет в матче уже на третьей минуте был открыт усилиями Рахим Стерлинг, но в средине тайма Джейми Варди выровнял цифры на табло.

Во второй половине встречи исход противостояния был решен благодаря феерии Серхио Агуэро и Кевина Де Брейне. Аргентинец записал на свой счет покер, а бельгиец в этом матче сделал три результативные передачи.

Украинский полузащитник Александр Зинченко в этом матче вышел в стартовом составе и сыграл 65 минут, после чего был заменен на Данило.

После этой победы отрыв Манчестер Сити от Манчестер Юнайтед увеличился до 16-ти очков.

Манчестер Сити — Лестер 5:1

Голы: Стерлинг, 3, Агуэро, 48, 53, 77, 90 — Варди, 24

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Ляпорт, Отаменди (Стоунз, 81), Зинченко (Данило, 65) – Фернандиньо (Фоден, 79), Гюндоган, Де Брейне – Стерлинг, Бернарду Силва, Агуэро.

Лестер: Шмайхель – Магуайр, Драгович, Фукс – Олбрайтон, А. Силва (Симпсон, 46), Ндиди, Джеймс, Чилвелл (Ихеаначо, 63) – Варди, Диабате (Марез, 62).

Предупреждения: Гюндоган, Ляпорт — Ндиди, Варди, Магуайр.

Результаты других матчей 27-го тура чемпионата Англии по футболу:

Вест Хэм – Уотфорд 2:0

Голы: Чичарито, 38, Арнаутович, 78

Суонси – Бернли 1:0

Гол: Ки, 81

Сток Сити – Брайтон 1:1

Голы: Шакири, 68 – Искьердо, 32

Эвертон – Кристал Пэлас 3:1

Голы: Сигурдссон, 46, Ньяссе, 51, Дэвис, 75 – Миливоевич (с пенальти), 83

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, на этой неделе появилась информация, что полузащитник Шахтера Фред будущим летом 2018 года станет игроком Манчестер Сити.

НВ