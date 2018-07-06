Манчестер Сити решил продать Зинченко за 18 млн евро - журналист

Зинченко (слева) дебютировал за Манчестер Сити в матче против Вулверхэмптона

Манчестер Сити договорился с Вулверхэмптоном о продаже украинского полузащитника Александра Зинченко за 18 миллионов евро, сообщает журналист Тим Нэш.

В своем аккаунте в Twitter бывший многолетний корреспондент Express и Star при Вулверхэмптоне отметил, что теперь все зависит от самого футболиста, которым также интересуется другой клуб английской Премьер-лиги.

В другом твите Нэш напомнил, что Зинченко стал появляться на левом фланге обороны в составе Сити после травм Бенжамина Менди и Фабиана Делфа, но теперь оба здоровы, поэтому манкунианцы готовы отпустить его в другую команду.

Как отмечает журналист там же, украинский игрок дебютировал за "Горожан" в матче Кубка английской Лиги как раз против Вулверхэмптона. Теперь менеджер новичка Премьер-лиги Нуно Санто хочет добавить опций на позиции левого защитника.

В мае появилась информация, что Манчестер Сити может включить Зинченко в сделку по приобретению хавбека Наполи Жоржиньо.

Ранее сообщалось, что Наполи рассчитывает заполучить украинского полузащитника.