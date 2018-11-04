Манчестер Сити разгромил аутсайдера и стал единоличным лидером чемпионата Англии

В воскресенье, 4 ноября, состоялись два матча 11-го тура чемпионата Англии по футболу.

Манчестер Сити на своем поле не оставил шансов Саутгемптону, одержав разгромную победу со счетом 6:1. Уже в первом тайме исход матча был предрешен, когда команда Хосепа Гвардиолы отправила в ворота соперника четыре мяча, хотя и пропустила один. После перерыва "Горожане" забили еще дважды и установили окончательные цифры на табло. Героями матча стали Рахим Стерлинг, забивший два мяча и сделавший две результативные передачи, и Серхио Агуэро, на счету которого гол и два ассиста.

Благодаря этой победе Манчестер Сити обогнал Ливерпуль в турнирной таблице и стал единоличным лидером чемпионата Англии.

Манчестер Сити – Саутгемптон 6:1

Голы: Худт (в свои ворота), 6, Агуэро, 12, Силва, 18, Стерлинг, 45, 67, Сане, 90 – Ингз (с пенальти), 30

Манчестер Сити: Эдерсон – Стоунз (Компани, 68), Менди, Уокер, Ляпорт – Силва (Фоден, 72), Фернандиньо (Делф, 79), Стерлинг, Бернарду Силва, Сане – Агуэро.

Саутгемптон: Маккарти – Стивенс, Бертран, Соареш, Худт – Редмонд (Эльюнусси, 73), Уорд-Прауз (Обафеми, 73), Лемина, Хейбьерг – Лонг, Ингз (Армстронг, 82)

Предупреждения: Агуэро – Уорд-Прауз

В другом матче игрового дня Челси на своем поле обыграл Кристал Пэлас со счетом 3:1. Первый тайм остался за "Синими", из-за чего они вышли несколько расслабленными на вторую половину встречи и позволили сопернику сравнять счет.

Тем не менее, после выхода на поле Эдена Азара Челси забил еще дважды и набрал три очка. Дубль в этом матче оформил форвард команды Маурицио Сарри Альваро Мората.

Челси сравнялся по набранным очкам с Ливерпулем и даже опередил мерсисайдцев по дополнительным показателям, выйдя на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Челси - Кристал Пэлас 3:1

Голы: Мората, 32, 65, Педро, 70 — Таунсенд, 53

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо — Канте, Жоржиньо (Фабрегас, 80), Баркли (Ковачич, 64) — Педро, Мората, Виллиан (Азар, 64)

Кристал Пэлас: Хеннесси — Ван-Биссака, Томкинс, Сако, ван Аанхолт — Куяте, Миливоевич, Макартур (Шлупп, 80) — Таунсенд, Заа, Майер (Айю, 71)

Предупреждение: Миливоевич

Напомним, накануне Ливерпуль упустил победу над Арсеналом в выездном матче, а Манчестер Юнайтед вырвал победу над Борнмутом.

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