Манчестер Сити принял решение избавиться от Зинченко зимой - СМИ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко покинет Манчестер Сити в ближайшее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По информации источника, Зинченко не попадает в основу чемпиона Англии из-за того, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола принял решение о том, что украинца не будет в клубе уже этой зимой.

Журналисты ожидают, что главным претендентом на Зинченко будет испанский Бетис, который и ранее проявлял интерес к украинцу.

Ранее сообщалось, что украинский исполнитель Манчестер Сити готов сменить команду. По информации источника, такой вариант сам футболист считает наиболее удачным для своего будущего.

По данным СМИ, минувшим летом Зинченко был близок к переходу в испанский Бетис. Также медиа узнали, что испанская сторона добилась снижения цены за его аренду.

Сообщалось, что еще одним претендентом на Зинченко является турецкий Фенербахче, который готов подписать украинца уже будущей зимой.