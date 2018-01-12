Манчестер Сити предложил 50 миллионов евро за полузащитника Шахтера - СМИ

Шахтер считает, что Фред стоит дороже 50-ти миллионов евро

Манчестер Сити проинформировал Шахтер о готовности заплатить 50,5 миллионов евро за полузащитника Фреда, сообщает Manchester Evening News

По информации источника, "Горняки" оценивают бразильца дороже и отклонили предложение. Какую сумму намерен выручить Шахтер от трансфера - пока неизвестно.

Напомним, накануне Фред был признан самым дорогим футболистом украинской Премьер-лиги по версии Transfermarkt.de. Авторитетный портал оценил бразильца в 19 миллионов евро.

Слухи о переходе Фреда в Манчестер Сити появились еще в конце прошлого года. "Горожане" не спешат оформить сделку до конца зимнего трансферного окна, переход может состояться и летом. Также интерес к игроку приписывался и другому клубу из Манчестера.

Накануне стало известно, что в услугах Фреда заинтересован лично главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо.