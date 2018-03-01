Манчестер Сити повторил рекорд Тоттенхэма, Арсенал установил клубный антирекорд в перенесенном матче чемпионата Англии

Первого марта состоялся перенесенный поединок 28-го тура английской Премьер лиги.

Арсенал впервые в истории АПЛ пропустил дома три гола в первой половине игры. В то же время Манчестер Сити стал первой командой за 55 лет, которая смогла забить 82 гола за 28 туров АПЛ, повторив достижение Тоттенхэма 55-летней давности.

В первом тайме Сити уже "закрыл" игру. Особенно на поле выделялся Лерой Сане, чьи сольные проходы не оставляли шансов канонирам. Сначала он ассистировал Бернардо Силве, обойдя четверых игроков Арсенала. На 28-й минуте он отлично разобрался с двумя игроками на левом фланге, вырезав пас на Агуэро, который скинул на Давида Силву - тот спокойно забил второй гол.

А дальше смог отличиться и сам Сане, оказавшись на острие быстрой контратаки Манчестер Сити.

На 52-й минуте Арсенал получил возможность отыграть один гол, но новичок команды Пьер-Эмерик Обамеянг не смог реализовать пенальти. После этого у лондонцев совсем опустились руки и команды откровенно доигрывали поединок.

Арсенал — Манчестер Сити 0:3

Голы: Б. Силва, 15, Д. Силва, 28, Сане, 33

Арсенал: Чех — Бельерин, Мустафи, Косельни, Колашинац — Рэмси, Джака — Мхитарян, Озил, Уэлбек — Обамеянг

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Зинченко, 72), Компани, Отаменди, Данило — Де Брюйне, Гюндоган, Д. Силва (Габриэль Жезус, 87) — Б. Силва, Агуэро (Туре, 82), Сане

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

Ранее Манчестер Юнайтед выбил Челси за пределы первой четверки.