Манчестер Сити попал под риск исключения из Лиги чемпионов за финансовые нарушения - СМИ Сегодня, 17:30 11 Цей матеріал також доступний українською Манчестер Сити превысил сумму спонсорских поступлений - медиа

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить Манчестер Сити из еврокубков за нарушение правил безубыточности - так называемого финансового фэйр плэй, сообщает Daily Mail.

По информации издания, организация расследует публикацию Football Leaks, согласно которой владелец клуба перечислил в его бюджет за спонсора Etihad Airways около 67 млн евро, тогда как авиакомпания выплатила только 9 млн евро.

Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что следствие действительно ведется, хотя и не указал, что оно касается именно Манчестер Сити.

Ранее Football Leaks сообщал, что нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино во времена пребывания на посту генерального секретаря УЕФА помог Манчестер Сити и ПСЖ избежать наказаний за нарушение правил финансового фэйр плэй.

Функционер якобы несколько раз встречался с руководителями ПСЖ и Манчестер Сити для обсуждения конфединциальных деталей и предлагал компромиссы для решения вопросов, чего не имел права делать. Переговоры имели успех, ведь в мае 2014 года оба клуба достигли соглашения с УЕФА и избежали негативных последствий за свои нарушения.

Примечательно, что вскоре после этой договоренности финансовый эксперт и руководитель следственного комитета финансового фэйр плэй Брайан Куинн, занимавшийся расследованием в отношении обоих клубов независимо от руководства УЕФА, покинул свой пост.