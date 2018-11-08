Манчестер Сити победил Шахтер с неприличным счетом - видео

Манчестер Сити разгромил донецкий Шахтер со счетом 6:0 в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Манчестер Сити сразу взял инициативу в свои руки и открыл счет уже на 13-й минуте матча. Марез расшатал Ракицкого, прострелил на Давида Сильву, которого никто не прикрывал в штрафной, и испанец без проблем переправил мяч в сетку.

На 24-й минуте о себе напомнил венгерский арбитр Виктор Кашшаи, который в свое время не засчитал гол сборной Украины в ворота Англии на Евро-2012. На этот раз венгр придумал фол на Стерлинге со стороны Матвиенко, хотя на самом деле форвард Сити всего-навсего зацепился о газон. Пенальти удачно реализовал Габриэль Жезус.

Во втором тайме началось настоящее побоище. На 48-й минуте Зинченко отдал пас на Стерлинга, который прорвался в штрафную Шахтера и точно пробил в дальний угол. На 72-й минуте Манчестер Сити забил четвертый мяч в ворота дончан. Степаненко подкосил в штрафной Давида Сильву, заработав пенальти, а Жезус с 11-метровой отметки снова не оставил шансов Пятову.

На 84-й минуте Марез пятый раз огорчил голкипера "горняков", но даже это еще был не конец. На 92-й минуте Жезус воспользовался ошибкой Шахтера, перехватил мяч и технично перебросил его через украинского голкипера - 6:0.

Манчестер Сити - Шахтер - 6:0

Голы: Д. Силва, 14 Жезус, 24 (пен), 72 (пен), 90+2, Стерлинг, 49, Марез, 84

Шахтер: Пятов - Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Майкон (Алан Патрик, 78) - Болбат, Коваленко, Тайсон (Нем, 77) - Мораес (Кайоде, 63)

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Данилу, 61), Стоунз, Ляпорт, Зинченко - Д. Силва (Гюндоган, 73), Фернандиньо (Делф, 76), Б. Силва - Стерлинг, Жезус, Марез

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

В параллельном матче группы Лион сыграл вничью с Хофенхаймом 2:2, отправив Шахтер на последнее место.

В предыдущем туре Лиги чемпионов Шахтер в Харькове проиграл Манчестер Сити со счетом 0:3.

НВ