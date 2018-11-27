Манчестер Сити передумал продавать Зинченко - СМИ

Манчестер Сити передумал продавать полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в зимнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По информации источника, Зинченко нужен "Горожанам" из-за травмы основного левого защитника Бенжамена Менди. Из-за повреждения француз пропустит около трех месяцев, на прошлой неделе он был успешно прооперирован.

Ранее сообщалось, что украинский исполнитель Манчестер Сити готов сменить команду. По информации источника, такой вариант сам футболист считает наиболее удачным для своего будущего.

По данным СМИ, минувшим летом Зинченко был близок к переходу в испанский Бетис. Также медиа узнали, что испанская сторона добилась снижения цены за его аренд.

Сообщалось, что еще одним претендентом на Зинченко является турецкий Фенербахче, который готов подписать украинца уже будущей зимой. Позже стало известно, что турецкий клуб готов удовлетворить трансферные аппетиты Манчестер Сити и может заплатить необходимую сумму за украинца.