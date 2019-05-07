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Манчестер Сити отобрал у Ливерпуля лидерство за тур до конца английской Премьер-лиги - видео

Сегодня, 00:29
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Манчестер Сити отобрал у Ливерпуля лидерство за тур до конца английской Премьер-лиги - видео - фото

REUTERS/Phil Noble

Компани (в центре) принес Манчестер Сити победу

Манчестер Сити переиграл на своем поле Лестер в предпоследнем, 37-м туре английской Премьер-лиги и вернулся на первое место, опережая Ливерпуль на один балл.

В начале игры команды обменялись моментами для взятия ворот, но ни Рикарду Перейра у гостей, ни Фил Фоден у хозяев свои моменты не использовали.

В оставшееся до перерыва время манкунианцы создали еще ряд шансов, чтобы пробить Лестер, однако после ударов Илкая Гюндогана и Серхио Агуэро его спасали самоотверженная игра защитников и вратаря Каспера Шмейхеля.

Во втором тайме Сити продолжил нагнетать обстановку у владений соперника, и на этот раз свои моменты упустили Рахим Стерлинг и те же Гюндоган и Агуэро.

Решающим оказался эпизод на 70-й минуте, когда капитан хозяев, защитник Венсан Компани решился на дальний удар, а мяч попал точно в правый верхний угол. Лестер еще мог отыграться, но Келечи Ихеаначо не сумел попасть в ворота бывшего клуба.

Видео гола и обзор матча Манчестер Сити - Лестер

Манчестер Сити  – Лестер 1:0
Гол: Компани, 70

Турнирная таблица

Фото: MyScore.com.ua

В этом же туре Ливерпуль на последних минутах вырвал победу над Ньюкаслом 3:2, а Челси обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов, шансов на которую, в свою очередь, лишился Манчестер Юнайтед.

НВ

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