Манчестер Сити обыграл Ливерпуль и сократил отставание в чемпионской гонке АПЛ - видео Сегодня, 00:29 20 Цей матеріал також доступний українською Лерой Сане принес Сити победу над Ливерпулем

В 21-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Сити победил лидирующий Ливерпуль со счетом 2:1 и сократил отставание от него до четырех очков.

Гости могли выйти вперед на 18-й минуте, когда после удара Садио Мане мяч угодил в стойку, после чего в результате несогласованности между защитником и вратарем хозяев в пустую рамку пробивал Мохамед Салах, но Джон Стоунз не позволил снаряду полностью пересечь линию ворот своей команды.

Расплата последовала на 41-м обороте секундной стрелки. Это Серхио Агуэро с левого угла вратарской пробил с лету под перекладину.

Ливерпуль мог восстановить равновесие на 63-й минуте после очередной ошибки голкипера Сити Эдерсона, но сумел это сделать спустя еще минуту. Роберто Фирмино воспользовался скидкой Эндрю Робертсона и пробил в пустые ворота.

И все же, манкунианцы снова повели в счете, когда отличиться удалось Лерою Сане ударом от правой стойки. В оставшиеся минуты ближе к тому, что забить были скорее хозяева, нежели гости, но не использовали минимум два верных момента.

Победа позволила Сити вернуться на второе место и сократить отставание от лидирующего Ливерпуля, который потерпел первое поражение в АПЛ текущего сезона, до четырех очков.

Манчестер Сити — Ливерпуль 2:1

Голы: Агуэро, 41, Сане, 72 — Фирмино, 64

Манчестер Сити: Эдерсон — Данило, Компани (Отаменди, 88), Стоунз, Лапорт (Уокер, 86) — Б. Силва, Фернандиньо, Д. Сильва (Гюндоган, 65) — Сане, Агуэро, Стерлинг

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Вейналдум (Старридж, 86), Хендерсон — Милнер (Фабиньо, 57), Фирмино, Мане (Шакири, 77) — Салах

Предупреждены: Компани, Лапорт, Б. Силва — Ловрен, Вейналдум

Голы и обзор матча Ман Сити - Ливерпуль

Турнирная таблица:

Таблица сайта Myscore.com.ua

Днем ранее на втором месте был Тоттенхэм, который разгромил на выезде Кардифф с результатом 3:0.

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